Une nouvelle impulsion pour les relations parlementaires Vietnam-Cambodge

Le docteur Chheang Vannarith, secrétaire général adjoint et chef du groupe des conseillers de l'Assemblée nationale cambodgienne. Photo: VNA

La visite officielle au Vietnam, du 27 au 29 juillet, de la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, ouvrira une nouvelle page dans l’histoire des relations parlementaires bilatérales, les deux parties ayant pour objectif commun de placer les citoyens au cœur de leur coopération.



C’est ce qu’a affirmé le docteur Chheang Vannarith, secrétaire général adjoint et chef du groupe des conseillers de l'Assemblée nationale cambodgienne, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Le docteur Chheang Vannarith a souligné que cette visite officielle de Samdech Khuon Sudary vise à renforcer l'amitié entre les deux peuples et les deux pays, en particulier dans le cadre législatif. Elle constitue également une étape de mise en œuvre des accords conclus entre les dirigeants des deux Partis lors de leur rencontre de haut niveau à Phnom Penh en février dernier. Ces engagements servent de ligne directrice pour les gouvernements et les Assemblées nationales des deux pays, ainsi que dans le cadre de la coopération tripartite entre le Cambodge, le Vietnam et le Laos.



Le docteur Chheang Vannarith a rappelé qu’il s’agit de la deuxième visite de Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary au Vietnam, tandis que le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, s’était rendu au Cambodge en novembre 2024.



Il a souligné que les assemblées nationales, en tant qu’organes représentatifs des peuples, jouent un rôle essentiel dans l’élaboration des lois, le suivi de la mise en œuvre des politiques et le contrôle de l’application des accords conclus entre les deux pays. Elles contribuent ainsi à renforcer l’efficacité de la coopération bilatérale et à atteindre les objectifs communs, notamment celui de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars.



À l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge, qui sera célébré en 2027, il a estimé que les deux parties devraient réfléchir ensemble aux activités conjointes à organiser aux niveaux gouvernemental, parlementaire, de Parti et associatif.



Afin de stimuler les échanges commerciaux, Chheang Vannarith a souligné la nécessité de renforcer la connectivité en matière d’infrastructures de transport et d’accélérer le projet d’autoroute Phnom Penh–Bavet. Selon lui, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Cambodge ont enregistré une progression notable au cours de l’année écoulée. Afin de poursuivre cette dynamique, il a proposé de faciliter les formalités de passage aux frontières et d’améliorer les procédures douanières afin de rendre les échanges plus rapides.

Le responsable cambodgien a également évoqué les investissements vietnamiens au Cambodge, notamment dans les domaines de l’économie numérique et des technologies. Il a toutefois souligné que les deux pays devaient poursuivre leurs efforts pour améliorer les infrastructures afin de favoriser le commerce, les investissements et le tourisme.



Enfin, le docteur Chheang Vannarith a indiqué que la visite au Vietnam de la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne permettra aux deux organes législatifs de poursuivre leur coopération, ainsi que de mieux faire connaître aux populations les relations d’amitié entre le Vietnam et le Cambodge. À l’approche des élections prévues au Cambodge en 2027 et 2028, il a estimé qu’en leur qualité de représentants du peuple, les parlementaires devraient transmettre directement, lors de leurs rencontres avec les électeurs, le message de l’amitié entre le Cambodge et le Vietnam. -VNA/VI