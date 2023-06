Une nouvelle étape de développement pour les relations Vietnam - Côte d'Ivoire

Le président de l’Assemblée nationale de la République de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo, effectuera une visite officielle au Vietnam du 13 au 16 juin, à l’invitation de son homologue vietnamien, Vuong Dinh Huê.

Le président de l’Assemblée nationale de la République de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo. Photo: quochoi.vn

La visite se déroule dans le contexte où les deux pays entretiennent de bonnes relations de coopération durant ces 48 dernières années, depuis l'établissement des relations diplomatiques le 6 octobre 1975.

Il s'agira de la première visite du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au Vietnam et également du haut dirigeant de Côte d'Ivoire au Vietnam après 48 ans d'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques, les deux parties ont pris des mesures pour approfondir leurs relations, notamment les échanges des contacts et des délégations à tous les niveaux, et en mettant en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale.

La Côte d’Ivoire est le deuxième partenaire commercial et le quatrième débouché du Vietnam en Afrique, avec des échanges bilatéraux atteignant 1,04 milliard de dollars en 2022.

Le Vietnam est l’un des cinq plus grands exportateurs de riz de la Côte d’Ivoire, représentant en moyenne de 30 à 40% de la valeur totale des importations de riz du pays africain, d’où il importe de la noix de cajou, du coton et des matières premières.

La communauté vietnamienne en Côte d'Ivoire compte environ 300 personnes, dont 50% sont des résidents permanents, exerçant principalement des activités dans le commerce et la restauration.

Avec la volonté d'approfondir les relations de confiance entre les deux pays dans tous les domaines, de promouvoir davantage la coopération entre les deux organes législatifs. Ces dernières années, ils ont eu des contacts, échangé et partagé des expériences.

Les deux parties souhaitent que les organes législatifs des deux pays favorisent les échanges d'expériences et le partage d'informations et se coordonnent pour superviser la mise en œuvre des accords de coopération signés par les gouvernements des deux pays, créant les conditions favorables en termes de cadre juridique pour promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement ; et continuent à se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux auxquels participent les organes législatifs des deux pays.

Alors, la première prochaine visite au Vietnam du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sera l'occasion de rendre la coopération parlementaire bilatérale de plus en plus efficace et substantielle ; de créer une dynamique pour élargir la coopération entre les deux pays dans de nombreux autres domaines, en particulier d'améliorer l'efficacité de la coopération économique entre les deux pays, de renforcer la coopération dans les forums multilatéraux.

En ce qui concerne la coopération parlementaire, les deux parties discuteront des mesures visant à renforcer davantage la coopération en matière de diplomatie parlementaire, l'échange des délégations de haut rang et des députés ; partager des expériences dans l'organisation d'activités parlementaires afin de continuer à améliorer l'efficacité opérationnelle de l’organe législatif et de ses agences.