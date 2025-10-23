Une nouvelle étape dans la coopération parlementaire Vietnam – Finlande

Dans la matinée du 22 octobre 2025 (heure locale), à Helsinki, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu une entrevue avec la première vice-présidente du Parlement finlandais, Paula Risikko.



Paula Risikko a souligné l’importance de la visite du dirigeant vietnamien en Finlande, notamment l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique. Elle a affirmé que plus de 50 ans après l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le Vietnam est le partenaire commercial le plus important de la Finlande en Asie du Sud-Est. Elle a estimé que cette visite marque une étape historique dans les relations bilatérales, en particulier dans le domaine de la coopération parlementaire.



Le secrétaire général Tô Lâm a salué le rôle important du Parlement dans la vie politique finlandaise. Il a souligné que le Vietnam garde en mémoire le précieux soutien accordé par le peuple finlandais durant son processus de développement, affirmant que les programmes d’aide non remboursable de la Finlande durant les premières étapes de développement avaient contribué à améliorer les conditions de vie et à favoriser la croissance socio-économique du Vietnam.



Le secrétaire général a réaffirmé la volonté du Vietnam de consolider et de développer ses relations avec la Finlande, la coopération parlementaire jouant un rôle pratique dans la promotion et le suivi de la mise en œuvre des accords intergouvernementaux, ainsi que dans le renforcement de la compréhension et de la confiance mutuelles. Il a exprimé sa conviction que le partenariat stratégique donnera une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Les deux parties ont souligné le rôle important des organes législatifs dans le renforcement de la coopération dans les domaines économique, commercial, énergétique, éducatif, de l’investissement, ainsi que les échanges entre les peuples et dans la facilitation de la mobilité des citoyens entre les deux pays.



Elles ont convenu de renforcer la coopération parlementaire par les échanges réguliers de délégations de tous niveaux, la création de groupes d’amitié parlementaire, l’intensification des échanges entre les commissions spécialisées, et le partage d’expériences législatives afin de perfectionner les cadres juridiques, facilitant ainsi la coopération dans les domaines où la Finlande dispose d’atouts et le Vietnam manifeste des besoins.



Le secrétaire général Tô Lâm a appelé le Parlement finlandais à encourager les sept États membres de l’UE qui ne ratifient pas encore l’Accord de protection des investissements Vietnam–UE (EVIPA) à le ratifier rapidement, afin de faciliter les investissements européens, y compris finlandais, au Vietnam.



Il a également souhaité que le Parlement finlandais soutienne activement les efforts du Vietnam pour renforcer la transparence et l’application de la législation dans le secteur de la pêche, et plaide auprès de la Commission européenne pour la levée rapide du « carton jaune » sur les produits de la pêche vietnamiens. Il a exprimé son souhait de faire de la coopération maritime un pilier de coopération entre les deux pays.



Les deux parties ont discuté du renforcement de leur coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux. En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, le secrétaire général Tô Lâm a appelé la Finlande à soutenir la position et les points de vue de l’ASEAN fondés sur le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.



À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a transmis les salutations du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, au président du Parlement finlandais, Jussi Halla-aho.-VNA/VI