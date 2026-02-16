Une nouvelle compagnie israélienne annonce une liaison directe vers Hanoï

La compagnie nationale israélienne El Al Israel Airlines a annoncé l’ouverture prochaine d’une liaison aérienne directe vers Hanoï, dans le cadre d’un vaste plan d’expansion de son réseau international. Cette décision intervient après une période de recentrage stratégique sur ses destinations prioritaires en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, consécutive au déclenchement du conflit régional en octobre 2023.

La compagnie prévoit le lancement de neuf nouvelles liaisons internationales. À partir d’octobre 2026, El Al opérera des vols directs vers Hanoï (Vietnam). Dès mars 2027, une nouvelle ligne sera ouverte vers Séoul (République de Corée), suivie ultérieurement d’une desserte vers Manille (Philippines), à une date encore à préciser. Chaque destination devrait être desservie à raison de trois vols aller-retour par semaine.

Parallèlement, sa filiale Sundor renforcera sa présence en Europe en ajoutant six nouvelles destinations à compter du 24 mai 2026 : Copenhague (Danemark), la Sardaigne et la Sicile (Italie), Zagreb et Dubrovnik (Croatie), ainsi que Bâle (Suisse).Cette stratégie d’expansion marque l’entrée d’El Al dans une nouvelle phase de croissance, après près de trois années consacrées à la consolidation de ses liaisons essentielles dans un contexte régional instable.

Avec cette annonce, El Al devient la deuxième compagnie aérienne israélienne à officialiser l’ouverture d’une ligne d'Israël vers le Vietnam en 2026, après Akira, qui a inauguré début janvier une liaison directe Tel-Aviv–Hanoï. Cette dynamique confirme l’attractivité croissante du marché aérien vietnamien, portée par l’essor des flux touristiques et le renforcement des échanges commerciaux.-VNA/VI