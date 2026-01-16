Une nouvelle application numérique au service du travail de sensibilisation et de mobilisation des masses

La cérémonie de lancement de l’application mobile « Tuyen giao et Dan van » (Sensibilisation et Mobilisation des masses - App TGDV) a eu lieu le 16 janvier à Hanoï. Photo : VNA

Le 16 janvier à Hanoï, Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, a assisté à la cérémonie de lancement de l’application mobile « Tuyen giao et Dan van » (Sensibilisation et Mobilisation des masses - App TGDV).



L’événement a réuni de plusieurs autres dirigeants du Parti et de l’État ainsi que des représentants du groupe Viettel, unité chargée du développement de l’application.



Le système d’information « Tuyen giao et Dan van » constitue une plateforme officielle et unifiée du secteur, permettant aux citoyens de consulter des informations officielles sur les politiques et orientations du Parti et de l’État, tout en aidant les autorités à saisir rapidement l’opinion publique.



Dotée de contenus multimédias accessibles et d’un assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle (IA) pour l’aide aux questions-réponses, l’application est appelée à devenir un lien de confiance entre le Parti, l’État et le peuple dans l’espace numérique.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat. Photo : VNA

Grâce à l’application, les citoyens peuvent accéder rapidement à des informations officielles, consulter des politiques, poser des questions, envoyer des pétitions et renforcer leur protection face aux fausses informations.



Pour les cadres et membres du Parti, l’application fournit des références documentaires standardisées, des outils d’apprentissage des résolutions ainsi qu’un soutien à la rédaction de contenus de sensibilisation, contribuant à une meilleure compréhension de l’opinion et des aspirations locales et à un meilleur dialogue avec les citoyens.



S’exprimant lors de la cérémonie, Tran Cam Tu a souligné que le lancement de l’application illustre l’innovation des méthodes de direction du Parti à l’ère numérique. Il a insisté sur la nécessité d’en faire un canal d’information officiel, fiable et accessible, capable de détecter rapidement les problématiques émergentes à la base afin d’apporter des réponses adaptées et efficaces.



Il a demandé aux organes compétents de poursuivre l’amélioration de l’application afin d’en garantir la sécurité, la convivialité et l’efficacité, tout en privilégiant l’interaction et le dialogue avec les citoyens, ainsi que la mise en place d’indicateurs d’évaluation périodique de son efficacité.-VNA/VI