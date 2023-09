Une magnifique grotte nouvellement découverte à Quang Binh

Une grotte humide avec des stalactites magnifiques vient d'être découverte dans la commune de Truong Son, district de Quang Ninh, province de Quang Binh (Centre).

La grotte Son Nu abrite des stalactites magnifiques. Photo: VNA

Surnommée Son Nu (fille de la forêt) par des habitants locaux, la grotte fait environ 1,8 km de longueur, 20m à 50m de largeur et 35 m d’hauteur moyenne. Elle abrite un ruisseau souterrain en provenance de la frontière Vietnam – Laos.

La province de Quang Binh reste une terre mystérieuse pour les spéléologues. Il s’agit d’une des plus grandes régions karstiques du monde avec plus de 500 grottes découvertes. Les plus connues sont Phong Nha, Thien Duong, Tu Lan, En et, surtout, Son Doong, la plus grande grotte naturelle du monde.