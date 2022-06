Une jeune scientifique vietnamienne honorée par l'UNESCO

Dr. Hô Thi Thanh Vân, spécialisée en Ingénierie chimique de l'Université des Ressources naturelles et de l'Environnement d'Hô Chi Minh-Ville, a reçu, le 22 juin à Paris, le Prix mondial de la jeune femme scientifique talentueuse 2022 décerné par le Conseil du jury de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et la Fondation L'Oréal.

Il s'agit d'un prix prestigieux inscrit dans le cadre du programme "Pour le développement des femmes dans la science" initié par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Mis en place depuis 2000 pour soutenir et encourager les chercheuses scientifiques à poursuivre leur carrière, ce Prix est décerné cette année à 15 chercheuses talentueuses sélectionnées parmi 250 profils de jeunes femmes prometteuses issues de programmes nationaux et régionaux pour le développement.

Le travail de recherche de la Dr. Hô Thi Thanh Vân, intitulé "Nouveaux catalyseurs nanostructurés pour une fabrication efficace et rentable de piles à combustible et la production d'énergie verte H2", a hautement apprécié par le jury. Il vise à construire un cycle d'utilisation durable des combustibles renouvelables et circulaires, qui se concentre sur l'énergie hydrogène et le combustible propre, créant une forme d'énergie verte, propre, durable, renouvelable et respectueuse de l'environnement.

Partageant sa joie et son honneur de recevoir le prix, Mme Thanh Van a déclaré que pour atteindre ce succès, elle avait reçu beaucoup d’appui et de collaboration de la part de ses collègues dans l'équipe de recherche, de sa famille et de son université. En particulier, l'UNESCO et la Fondation L'Oréal ont créé des opportunités et encouragé les femmes scientifiques comme elle à contribuer à la science. "Le prix est un grand honneur et une fierté non seulement pour moi-même, mais aussi pour les jeunes intellectuelles féminines faisant de la recherche scientifique au Vietnam et pour notre pays aussi. J'espère qu'il y aura beaucoup d'amies poursuivant une carrière scientifique qui, à mon avis, comporte de nombreux obstacles. Mais si elles ont la passion et le sacrifice, les femmes scientifiques sauront surmonter les obstacles pour atteindre leurs objectifs, contribuant à la communauté, à la science du Vietnam en particulier et du monde en général", a-t-elle confié.

Selon l'ambassadrice Lê Thi Hông Vân, représentante en chef de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO, le prix vise à honorer et à encourager les femmes scientifiques à faire plus d'efforts pour promouvoir leur sagesse et leur créativité, à poursuivre leur passion pour la science au service de la communauté.