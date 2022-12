Une haute délégation du PCV à Singapour pour renforcer les liens

Une haute délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Truong Thi Mai, membre du Bureau politique et présidente de la Commission d’organisation du Comité central du PCV, effectue du 27 novembre au 2 décembre une visite de travail à Singapour.

La présidente de la Commission d’organisation du Comité central du PCV Truong Thi Mai et le ministre singapourien des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan. Photo: VNA

La dirigeante vietnamienne a eu des rencontres avec le ministre senior singapourien et ministre coordonnateur de la Sécurité nationale Teo Chee Hean et des membres du Comité exécutif central du Parti d’action populaire (PAP, au pouvoir, à savoir le sous-secrétaire général du PAP et ministre de l’Education, Chan Chun Sing, ministre des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan et la ministre des Communications et de l’Information Joséphine Teo.



La délégation a eu des séances de travail avec des établissements de formation à l’administration publique et s’est renseignée sur les modèles d’assemblées électorales avec des représentants du PAP et du Parlement de Singapour, ainsi que les méthodes d’organisation de services administratifs intégrés avec le soutien du gouvernement pour répondre aux besoins culturels, sanitaires et sportifs de la population.



Elle a également rencontré les responsables du groupe Sembcorp et de la Fondation Temasek pour discuter des orientations de soutien à la coopération bilatérale en matière d’économie et de formation.



La présidente de la Commission d’organisation du Comité central du PCV a affirmé l’importance que le PCV et l’État vietnamien attachent au PAP et à Singapour. Elle a également exprimé sa joie devant les relations florissantes entre le Vietnam et Singapour.



Truong Thi Mai a apprécié le soutien du PAP à la coopération en matière de formation du personnel, notant que les deux pays sont des partenaires économiques importants et partagent également des points de vue sur de nombreuses questions internationales majeures.



Elle a également parlé des orientations pour promouvoir la coopération entre les deux parties afin de servir de base politique à long terme pour les relations entre les pays, y compris le renforcement des visites mutuelles de haut niveau et des liens entre les organes du PCV et les partenaires du PAP, le partage d’expériences en matière d’édification du Parti et les questions d’intérêt commun, et la coopération dans la formation du personnel.



La dirigeante vietnamienne a salué les propositions de renforcement de la coopération des responsables du PAP, du gouvernement et d’autres partenaires à Singapour, appelant la cité-État à continuer de créer les conditions favorables pour la communauté vietnamienne à Singapour.



La partie singapourienne a déclaré que son pays considère le Vietnam comme un partenaire de premier plan dans la région et se réjouit du fort développement des relations entre les deux Partis et les deux pays.



Les responsables singapouriens ont souligné leur souhait de renforcer les partenariats dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l’économie verte et les énergies renouvelables.



Le PAP s’est félicité des propositions de renforcement des liens avec le PCV et a convenu de dépployer conjointement des cadres de coopération dans différents domaines et d’organiser la formation du personnel.



Par ailleurs, les partenaires économiques et de formation de Singapour ont également proposé des mesures de coopération pour la nouvelle période.



A Singapour, la présidente de la Commission d’organisation du Comité central du PCV a également rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne à Singapour.