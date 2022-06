Une forte canicule sévit dans le Nord et le Centre du Vietnam

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, le Nord et le Centre connaissent une canicule sévère avec des températures maximales oscillant entre 35°C et 38°C, voire même plus de 38ºC dans certains lieux.

Par ailleurs, l’humidité reste relativement basse, se situant entre 40% à 60%. Les heures les plus chaudes, avec des températures supérieures à 35°C, devraient se situer entre 12 heures et 19 heures.

Demain, le 20 juin, la capitale Hanoï devrait enregistrer des températures allant de 36ºC à 38ºC, voire même plus de 38ºC dans certains lieux.

Selon des experts, cette vague de chaleur pourrait s'étendre au Nord jusqu’au 21 juin et au Centre jusqu’au 23 juin.