Une formation en endourologie apporte une expertise internationale au Vietnam

Le professeur Olivier Traxer (à droite), président de la section d’endourologie de l’EAU, et des médecins de l’Hôpital Binh Dân réalisent une intervention chirurgicale intrarénale rétrograde en direct à l’aide du système d’urétéroscope numérique LithoVue lors de cet atelier. Photo : gracieuseté de l’hôpital

Plus de 120 urologues issus de 35 hôpitaux et universités de médecine du pays se sont réunis les 8 et 9 janvier à Hô Chi Minh-Ville (Sud) pour un atelier international de formation avancée en endourologie mini-invasive (MIS 2026).



L’atelier MIS 2026, co-organisé par l’Hôpital Binh Dân et l’Association européenne d’urologie (EAU), vise à standardiser et à perfectionner les compétences chirurgicales des urologues vietnamiens conformément aux normes cliniques européennes.



Cet atelier s’inscrit dans un programme de coopération internationale à long terme destiné à renforcer les capacités professionnelles en chirurgie urologique mini-invasive, un domaine qui a connu un développement technologique rapide ces dernières années.



Les participants provenaient des principaux établissements de santé publics et privés du pays, notamment l’Hôpital Cho Rây, l’Hôpital central de Huê, l’Hôpital populaire n°115, les hôpitaux militaires 103 et 175, l’Hôpital général Tam Anh, l’Université de médecine et de pharmacie de Cân Tho et l’Hôpital général de Vinh Long.



L’un des points forts de MIS 2026 a été la participation directe d’experts de renom de l’École européenne d’urologie (ESU). Le professeur Olivier Pierre Jean Traxer, professeur d’urologie et chef du service d’urologie de l’hôpital Tenon (Sorbonne Université, France), et président de la section d’endourologie de l’Association européenne d’urologie (EAU), a donné des conférences et réalisé des démonstrations chirurgicales en direct.



Il a présenté des techniques avancées d’urétéroscopie flexible (RIRS) et a fait le point sur les dernières technologies laser utilisées dans la prise en charge des calculs rénaux.



Le Docteur Laurian Bogdan Dragos, spécialiste en endourologie et oncologie urologique à l’hôpital Addenbrooke’s (Royaume-Uni), a également participé au programme. Intervenant dans plusieurs programmes de formation européens prestigieux, il a présenté un panorama des tendances mondiales en endourologie à l’horizon 2026 et a exposé les techniques de pointe actuellement utilisées dans les principaux centres du monde.



Cet atelier de deux jours proposait 12 conférences approfondies et cinq interventions chirurgicales en direct, retransmises depuis les blocs opératoires. Les participants pouvaient ainsi observer de près les procédures et interagir avec des experts en temps réel.



Le programme était axé sur les technologies mini-invasives de pointe, notamment l’urétéroscope flexible numérique LithoVue pour une visualisation améliorée, la thermothérapie par vapeur d’eau REZUM pour l’hyperplasie bénigne de la prostate et la technique DISS (Direct In-Scope Suction), qui intègre l’aspiration à travers l’endoscope afin de maintenir un champ opératoire dégagé.



Les participants ont également observé la prise en charge de calculs complexes grâce aux techniques combinées de Mini PCNL et d’ECIRS, qui intègrent les approches endoscopiques percutanée et rétrograde pour améliorer les résultats dans les cas difficiles.



Selon les organisateurs, l’atelier a offert un forum académique de haut niveau, alliant l’expertise internationale à la vaste expérience clinique de l’équipe d’urologie de l’Hôpital Bình Dân, dirigée par le professeur associé Nguyên Phuc Câm Hoàng, directeur adjoint de l’hôpital.



Cette collaboration devrait permettre à l’urologie vietnamienne de se rapprocher des normes internationales les plus exigeantes, notamment en matière de sécurité des patients et d’efficacité des traitements.



Avec ses neuf services d’urologie spécialisés offrant une gamme complète de services de diagnostic et de traitement, l’Hôpital Binh Dân est un centre de référence majeur pour les soins urologiques au Vietnam et dans la région.



L’hôpital gère un centre de formation en chirurgie endoscopique depuis 2009 et collabore activement avec des programmes de formation internationaux de renom afin de faciliter l’accès des médecins vietnamiens aux progrès médicaux mondiaux.



Lors du MIS 2026, les médecins participants ont pu observer la pratique clinique en situation réelle, échanger directement avec les experts de l’EAU, discuter des protocoles standardisés et partager leurs expériences professionnelles. Les organisateurs ont déclaré que ces activités contribuent à améliorer la qualité de la chirurgie urologique mini-invasive et à optimiser les résultats pour les patients au Vietnam. — VNA/VI