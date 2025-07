Une exposition retrace les 80 ans d'histoire du Vietnam

Sur la place Ba Dinh, le 2 septembre 1945. Photo : VNA

Une exposition intitulée « Automne de l'indépendance et aspiration à la prospérité » aura lieu du 12 août au 18 septembre à Hanoï, à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale. Une exposition intitulée « Automne de l'indépendance et aspiration à la prospérité » aura lieu du 12 août au 18 septembre à Hanoï, à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale.

Organisé par la Bibliothèque nationale du Vietnam, sous l'égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, cet événement majeur retrace huit décennies de l'histoire du pays.

L'exposition vise à souligner la signification importante et la portée historique de ces deux événements, tout en sensibilisant auprès du public les traditions patriotiques, la volonté d'autonomie et l'aspiration à la paix. Elle mettra également en lumière les réalisations remarquables du Vietnam sous la direction du Parti communiste et du Président Hô Chi Minh, et encouragera la nation à mettre en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du Parti en vue du 14e Congrès.

Près de 800 documents et 80 photos seront présentés pour offrir aux visiteurs une perspective authentique, vivante et riche sur les événements, figures et les moments clés qui ont marqué le pays. L’exposition s'articulera autour de quatre grands thèmes, chacun illustré par 200 documents : l'importance de la Révolution d'Août 1945 comme première grande victoire du Vietnam au XXe siècle, la Fête nationale du 2 septembre 1945, la valeur historique et la portée contemporaine de ces événements, et enfin, les 80 ans de développement continu du Vietnam. -VNA/VI