Une exposition rappelle les souvenirs de la victoire “Hanoi-Dien Bien Phu aérien"

Cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

Une exposition thématique intitulée "Hanoï 1972 - Aspiration à la paix" s'est ouverte le 27 décembre au Musée de Hanoï, à l'occasion du cinquantenaire de la victoire historique "Hanoï- Dien Bien Phu aérien ".

Organisé par le Service municipal de la Culture et des Sports, l'événement vise à offrir aux habitants de la capitale et aux visiteurs un aperçu des 12 jours et nuits de combats contre l'US Air Force en décembre 1972 de l'armée et du peuple vietnamiens, qui ont abouti à la victoire "Hanoï-Dien Bien Phu aérien", qui fut une grande épopée de la nation vietnamienne au XXe siècle et l'une de ses plus glorieuses victoires contre les envahisseurs étrangers.

L'exposition, qui présente plus de 300 images, documents et artefacts du musée et des archives de Hanoï, est divisée en trois thèmes.