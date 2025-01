Une exposition met en lumière les étapes historiques du Parti

Une oeuvre exposée lors de l'exposition. Photo: VNA

Plus de 150 documents, objets et photos sont exposés du 16 janvier au 16 mars au Musée national d’histoire du Vietnam dans le cadre d’une exposition visant à célébrer le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février) et à s’orienter vers son 14e Congrès national.



Intitulée « Le Parti communiste du Vietnam – Étapes historiques », l’exposition est divisée en trois parties.



La première partie porte sur la fondation du PCV et met en lumière le rôle du Président Ho Chi Minh dans la diffusion du marxisme-léninisme au Vietnam et la création du PCV le 3 février 1930 avec pour mission de diriger la révolution vietnamienne.



La deuxième partie, intitulée « Le Parti communiste du Vietnam – Jalons historiques » présente aux visiteurs les orientations, les politiques et les stratégies du Parti à travers ses 13 Congrès nationaux organisés jusqu’à ce jour, liées à des jalons historiques de la nation, ainsi que les réalisations du pays sous la direction du Parti de 1930 à nos jours, en particulier pendant près de 40 ans de Renouveau et d'intégration internationale.



La dernière partie, intitulée « Vers le 14e Congrès national du Parti », présente les préparatifs du 14e Congrès national du Parti, y compris les réunions de commentaires sur les projets de documents à présenter au Congrès. -VNA/VI