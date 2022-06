Une exposition lève le voile sur les costumes de cour sous les Nguyên

Une exposition ouverte lundi 27 juin au Musée des beaux-arts de Huê dans la ville de Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre) lève le voile sur le code vestimentaire de la dynastie des Nguyen, la dernière dynastie impériale du Vietnam.

Elle propose un parcours en trois thématiques : les costumes de la famille royale, les costumes des mandarins et des soldats, et les costumes des lauréats de grands concours annuels (concours régionaux) et triennaux (concours nationaux).

La présentation s’adresse à un large public, avec des mises en scène et plus de 120 documents, photos et objets de la dynastie des Nguyên, répertoriés par le Centre des archives nationales 1, le Musée d’histoire de Hô Chi Minh et le Musée des antiquités royales de Huê.

L’exposition, organisée dans le cadre du Festival de Huê 2022, présente également plus de 50 actes rédigés en han (chinois classique) et en nôm (écriture démotique sino-vietnamienne) des "châu ban" (documents administratifs annotées à l’encre rouge par les empereurs Nguyên).

À l’occasion de la Semaine du Festival de Hue 2022, un marché de village pendant les jours de fête a été reproduit avec une série d’activités dans la cité municipale de Huong Thuy, attirant des milliers de visiteurs.