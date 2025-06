Une exposition en présence de l’épouse du leader du Parti et de la directrice générale de l’UNESCO

Le 27 juin après-midi, au Musée des femmes du Vietnam, Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti Tô Lâm, et Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, en visite officielle au Vietnam, ont assisté à l’exposition de peinture «Chúng tôi CÓ THỂ» (Nous POUVONS).



Organisée par le bureau de l’UNESCO à Hanoï, l’exposition présente près de 30 œuvres réalisées par des élèves issus des provinces de Cao Bang, Ninh Thuan et Vinh Long, sélectionnées dans le cadre du concours «Vươn xa - Tỏa sáng» (S’élever – Briller). Ces œuvres illustrent le projet «Nous POUVONS», une initiative conjointe de l’UNESCO et du ministère de l’Éducation et de la Formation, visant à renforcer l’autonomisation éducative et le développement global des femmes et des filles issues de minorités ethniques dans les régions défavorisées.



Ngo Phuong Ly s’est dite particulièrement impressionnée par le nom du projet – Nous POUVONS». Elle a souligné que ce message reflète l’esprit de l’effort collectif de l’UNESCO, du ministère de l’Éducation et de la communauté en faveur d’un avenir plus inclusif et équitable pour les femmes et les filles.



Ngo Phuong Ly a réaffirmé que le Vietnam considère l’égalité des sexes comme une priorité stratégique, avec des initiatives concrètes telles que l’élargissement de l’accès à l’éducation, la promotion des STEM pour les filles, et le renforcement de la participation des femmes dans tous les domaines de la vie sociale.

Pour sa part, Audrey Azoulay a salué la présence de l’épouse du secrétaire général à l’exposition, la considérant comme un symbole fort d’engagement en faveur de l’égalité des genres. Elle a reconnu l’engagement du Vietnam envers les objectifs de l’UNESCO, notamment dans les domaines de l’éducation inclusive et du développement durable.



Elle a partagé avec Ngo Phuong Ly la conviction que l’éducation est un levier essentiel pour promouvoir l’égalité entre les sexes.



La directrice générale de l’UNESCO a salué le taux élevé de femmes occupant des postes de direction au Vietnam, les efforts pour inclure les filles dans la transformation numérique, et a insisté sur la nécessité d’accroître la participation des femmes dans les domaines des technologies et de l’intelligence artificielle.



Dans le cadre du programme, Ngo Phuong Ly a invité Audrey Azoulay à une dégustation de thé traditionnel vietnamien, avec des spécialités comme le thé au lotus, le bánh cốm ou le bánh xu xê, symboles de l’hospitalité vietnamienne.-VNA/VI