Une exposition de photos met en lumière la vie et la carrière de feu le Premier ministre Vo Van Kiet

Une exposition de photos retraçant la vie et la carrière de feu le Premier ministre Vo Van Kiet a été inaugurée lundi 21 novembre à Ho Chi Minh-Ville, à l'occasion de son centenaire (23 novembre 1922).

Photo: VNA

Dans la rue Nguyen Hue, l'exposition donne aux visiteurs un aperçu des antécédents et de la carrière révolutionnaire du défunt dirigeant, en particulier lorsqu'il était président du Comité populaire et secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville.

Devant le Musée Ho Chi Minh, des photos présentent ses empreintes sur de grandes œuvres du pays.

L'exposition restera ouverte jusqu'au 30 novembre.

Le Premier ministre Vo Van Kiet (1922 –2008) fut un homme qui osa penser et faire, qui avait une vision et une aspiration à développer le pays et qui a pris de grandes décisions telles que la construction de la ligne de transmission de 500 KV, l’amélioration des infrastructures et la lutte contre les changements climatiques et les affaissements dans le delta du Mékong, la stabilisation de la vie des habitants des villages de pêcheurs.

Ses contributions au processus de préparation du contenu des Résolutions du 5e Plénum ont joué un rôle très important dans la période de « pré-Renouveau », qui fut un bond en avant dans le développement idéologique pour un renouveau complet, ouvrant une nouvelle ère du pays. -VNA/VI