Une exposition de photos en l’honneur des 50 ans de l'arrivée de Fidel Castro au Vietnam

L'arrivée au Vietnam du leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro, il y a 50 ans, a été commémorée par l'inauguration de l'exposition de photos « Grande Victoire de Cuba et du Vietnam » à l'ambassade du pays des Caraïbes à Hanoi.

Le diplomate cubain Orlando Nicolás Hernández Guillén. Photo : VNA

L'exposition reflète l'un des jalons les plus importants de l'histoire des relations bilatérales entre Cuba et le Vietnam et un événement exceptionnel, puisque le commandant en chef est devenu le premier et le seul chef de gouvernement étranger à franchir le 17e parallèle pendant la guerre, pour visiter les zones libérées du Sud Vietnam.

"Portez et déposez ce drapeau victorieux à Saigon!", tel était l'appel lancé par le commandant en chef sur la colline 241 en brandissant le drapeau du Front de libération nationale, dans un message d'encouragement qui constituait un soutien et un encouragement aux valeureux combattants du Sud», a déclaré le diplomate cubain Orlando Nicolás Hernández Guillén.

« La confiance politique entre les deux nations a conduit à une coopération dans tous les domaines. Le Vietnam s'est positionné comme notre deuxième partenaire commercial et le premier investisseur dans la région asiatique de notre pays, avec un rôle important dans les projets liés à la sécurité alimentaire du peuple cubain », a-t-il déclaré.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, (première à gauche) lors de l'exposition. Photo : VNA

Orlando Nicolás Hernández Guillén a remercié l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), en présence de son directrice générale, Vu Viet Trang, pour le geste altruiste de partager avec l'ambassade de Cuba 11 images de ses archives historiques, qui composent la série de photos maintenant exposées dans l'extérieur du siège diplomatique.

Dans le même temps, l'ambassadeur a souligné l'engagement des deux pays à continuer à promouvoir les relations dans tous les domaines, guidés par l'héritage durable de Hô Chi Minh et de Fidel Castro Ruz, initiateurs de ces liens remarquables.

Le membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam, président de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba et président du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Cuba, Vu Hai Ha. Photo : VNA

Pour sa part, le membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam, président de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba et président du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Cuba, Vu Hai Ha a souligné l'importance de cet événement célébré pour son peuple.

Selon lui, la visite de Fidel Castro a été une source de grand stimulant spirituel, qui a donné volonté, force et courage à l'armée et au peuple vietnamiens dans la lutte pour la libération du Sud et la réunification du pays.

Vu Hai Ha a rappelé ici l'expression de Fidel Castro, devenue symbole de la relation entre les deux pays : "Pour le Vietnam, Cuba est prête à donner même son propre sang".

"Cette déclaration n'est pas seulement la devise des relations claires et fidèles entre le Vietnam et Cuba dans le passé mais aussi dans le présent et l'avenir", a-t-il déclaré.

Le dirigeant a reconnu l'aide matérielle et spirituelle apportée par Cuba au cours des années difficiles pour son pays, tant dans la période de lutte pour la cause de libération nationale que dans la construction et la défense de la patrie, et a assuré que la visite historique du leader Fidel Castro sera à jamais un symbole pour allumer le feu de la solidarité fraternelle entre les deux peuples.

"Le Vietnam se tient toujours côte à côte, avec solidarité et soutien à la juste cause du peuple cubain", a-t-il déclaré.