Une espace dédiée aux objets vietnamiens au sein des Musées royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles

Des objets vietnamiens exposés au sein des Musées royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles. Photo : VNA

Les Musées royaux d'Art et d'Histoire de Belgique constituent une destination culturelle très attrayante. Ces Musées abritent un grand nombre d’objets provenant de plusieurs cultures différentes, dont environ 3.000 originaires du Vietnam.

L’espace dédié aux objets vietnamiens se trouve dans la zone d’exposition de l’Asie du Sud-Est, réunissant près de 3.000 artefacts datant des 15e et 16e siècles. Il s'agit de la plus grande collection d'antiquités vietnamiennes à l'étranger, achetée par les musées auprès du collectionneur Clément Huet en 1952. Ce collectionneur a travaillé au Vietnam de 1914 à 1938, période pendant laquelle il a collecté de nombreux objets.



Les objets les plus remarquables de cet espace dédié au Vietnam sont les tambours en bronze de Dong Son, un symbole culturel du pays. En outre, les visiteurs peuvent y admirer des céramiques datant des dynasties Ly et Trân. Cette collection exceptionnelle témoigne du riche développement culturel et artistique du Vietnam à travers les âges.



La collection d'antiquités vietnamiennes de ces musées belges témoigne du riche développement culturel et artistique du Vietnam à travers diverses dynasties. Ces musées constituent une destination idéale pour les visiteurs souhaitant en apprendre davantage sur le Vietnam et ses habitants. -VNA/VI