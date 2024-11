Une entreprise vietnamienne coopère sur le travail avec des partenaires allemands

Lors de la cérémonie de signature entre la société par actions SHD-CORP basée au Vietnam, l'autorité du district du Harz et IB Mitte GmbH. Photo : VNA

Un accord-cadre a récemment été signé dans la ville de Halberstadt, du district du Harz dans le Land de Saxe-Anhalt, en Allemagne, pour renforcer le partenariat dans la formation et le recrutement de travailleurs vietnamiens.



L’accord-cadre tripartite réunit la société par actions SHD-CORP basée au Vietnam, l’autorité du Harz et IB Mitte GmbH sous l’égide de la Fédération internationale (IB), une organisation non gouvernementale.



Il vise à mettre en place un partenariat stratégique qui crée des conditions favorables pour les jeunes Vietnamiens qui aspirent à obtenir des certifications de formation professionnelle reconnues par les lois allemandes pertinentes, leur permettant de travailler ensuite au Harz.



La collaboration garantit que les stagiaires vietnamiens reçoivent un soutien solide, allant des compétences linguistiques à l’assistance administrative, en passant par l’hébergement et les opportunités d’emploi après l’obtention du diplôme.



Lors de la cérémonie de signature, l’administrateur du Harz, Thomas Balcerowski, a souligné l’engagement de la localité à attirer des travailleurs immigrés, y compris ceux du Vietnam, pour répondre aux besoins locaux en main-d’œuvre. Il a affirmé que le Harz aidera les travailleurs vietnamiens à s’intégrer avec succès dans la localité d’accueil.



Winnie Kutzner, de l’IB, a déclaré que les trois décennies d’expérience de l’organisation dans le soutien à l’intégration des travailleurs immigrés sont la base du rôle d’IB dans le projet.



Pour sa part, la PDG de SHD, Nguyên Thi Huyên, a souligné que l’entreprise a déjà recruté 11 stagiaires dans les domaines de l’hôtellerie, des soins infirmiers et de la construction au Harz, et qu’elle prévoit d’augmenter considérablement ces chiffres.



Ce projet souligne le rôle pionnier de SHD dans la mise en relation des jeunes ressources humaines vietnamiennes avec les marchés du travail internationaux. Grâce à une stratégie de coopération globale et à un engagement en faveur du développement durable, l’entreprise ouvre des opportunités inestimables aux stagiaires vietnamiens tout en contribuant à la croissance économique et sociale des deux nations. – VNA/VI