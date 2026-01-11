Une école financée par la province vietnamienne de Ben Tre inaugurée à Cuba

Les élèves de première année découvrent avec joie leur nouvelle classe. Photo : VNA

Le 9 janvier, les autorités de la province cubaine d’Artemisa ont inauguré l’école primaire Mártires de Tarará dans le village de Ben Tre, relevant de la municipalité de Bauta. L’établissement a été financé par la province vietnamienne de Ben Tre.

La cérémonie a réuni Gladys Martínez Verdecia, secrétaire du Parti de la province d’Artemisa, le gouverneur Ricardo Concepción Rodríguez, la ministre cubaine de l’Éducation Naima Ariatne Trujillo Barreto, l’ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Quang Long, ainsi que des responsables locaux, des habitants et de nombreux élèves de Bauta.



Les représentants locaux ont souligné que cette école symbolisait la relation solide entre Cuba et le Vietnam, deux pays attachés à l’éducation des jeunes générations pour un avenir prospère et heureux.

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Quang Long, et des responsables locaux visitent une classe de maternelle. Photo : VNA

Malgré la distance de plusieurs milliers de kilomètres, les peuples des deux nations demeurent étroitement liés. Après la coupe du ruban inaugural, les élèves, leurs parents et les enseignants ont rejoint les nouvelles salles de classe.

L’école accueille plus de 100 enfants de la maternelle et du primaire au sein d’une communauté comptant plus de 3 000 personnes. Les autorités locales ont par ailleurs annoncé leur intention de rebaptiser l’établissement « école primaire Nguyen Thi Dinh » - le nom de l’héroïne et de la générale vietnamienne Nguyen Thi Dinh. -VNA/VI