Une diplomatie économique de confiance pour accélérer la croissance

Panorama de la conférence. Photo : VNA

Dans la soirée du 10 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence en ligne avec les ambassadeurs et chefs des représentations vietnamiennes à l’étranger, consacrée au bilan de la diplomatie économique en 2025 et à la définition des orientations et des missions pour 2026.

La conférence s’est tenue dans un contexte international marqué par des évolutions complexes et imprévisibles de la situation économique et politique mondiale et régionale, faisant peser de nombreux défis sur le Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la coonfférence. Photo : VNA

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a souligné qu’en 2025, malgré un environnement international difficile, la diplomatie économique avait étroitement suivi les orientations et directives du Parti, les politiques de l’État ainsi que la direction et la gestion du gouvernement et du Premier ministre. Elle a ainsi enregistré de nombreux résultats remarquables, contribuant de manière significative à la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique du pays.

Selon les évaluations présentées lors de la conférence, dans le cadre de 75 activités de relations extérieures menées par les principaux dirigeants, le Vietnam a rehaussé ses relations avec 17 pays et signé 350 accords de coopération, soit 2,5 fois plus qu’en 2024. Ces résultats ont permis de renforcer et d’élargir le réseau de relations extérieures du Vietnam, tout en favorisant la mobilisation des ressources extérieures au service du développement et en améliorant la capacité d’adaptation de l’économie vietnamienne face aux fluctuations du commerce et de l’économie mondiaux.

La diplomatie économique a contribué au maintien et au renforcement des principaux marchés d’exportation et d’attraction des investissements, dans une optique de durabilité et d’efficacité, tout en créant des percées sur de nouveaux marchés prometteurs tels que l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Asie centrale et l’Europe de l’Est. Grâce à ces efforts, le Vietnam s’est hissé parmi les 15 plus grandes nations commerçantes du monde, avec un volume total des échanges d’import-export en 2025 estimé à plus de 900 milliards de dollars.

Parallèlement, les activités de promotion de l’image, des marques et des produits vietnamiens ont connu une évolution positive. Les actions de promotion et de stimulation du tourisme ont été menées de manière diversifiée et créative, obtenant des résultats impressionnants et contribuant activement à la croissance du secteur des services et du tourisme.

Dans le domaine des sciences et des technologies, plus de 70 documents de coopération ont été signés en 2025 aux niveaux gouvernemental, ministériel, local ainsi qu’entre entreprises, instituts de recherche et établissements de formation. En particulier, le Vietnam a progressivement mis en place et encouragé des cadres de coopération stratégique avec des pôles scientifiques et technologiques de premier plan, tout en attirant avec succès de grands groupes technologiques internationaux à investir et à déployer des projets majeurs dans le pays. Les entreprises technologiques vietnamiennes ont également été soutenues afin de renforcer leur coopération et de s’implanter sur les marchés étrangers.

Le développement et la valorisation des réseaux de compétences vietnamiennes à l’étranger ont continué d’être une priorité. Les représentations vietnamiennes ont établi et consolidé des réseaux d’experts, d’intellectuels et d’entrepreneurs vietnamiens à l’étranger, constituant une base de données d’environ 5.000 personnes, tout en mettant en œuvre un plan visant à attirer 100 experts de haut niveau pour travailler au Vietnam, contribuant ainsi au développement des sciences, des technologies et de l’innovation.

En outre, les représentations vietnamiennes à l’étranger ont organisé près de 500 activités de diplomatie économique destinées à promouvoir le commerce, l’investissement et le tourisme ; elles ont soutenu les collectivités locales dans l’organisation de plus de 150 activités de promotion économique au Vietnam et à l’étranger, et aidé les provinces et villes à conclure environ 100 accords de coopération avec des partenaires internationaux.

Lors des débats, les délégués ont analysé et anticipé l’évolution de la situation mondiale et régionale, évalué ses impacts sur le Vietnam et proposé des solutions afin de continuer à promouvoir la diplomatie économique au service du développement national, notamment en contribuant à l’atteinte de l’objectif de croissance à deux chiffres dans les années à venir. Plusieurs interventions ont insisté sur la nécessité de créer des percées dans la coopération économique, commerciale, d’investissement et scientifique et technologique, de renforcer le soutien aux collectivités locales et aux entreprises dans leur intégration économique internationale, et d’élever le niveau de la diplomatie multilatérale.

En conclusion de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que la diplomatie économique en 2025 avait obtenu des résultats importants, marquant un véritable changement d’état et un renversement de situation. Il a résumé ces acquis par le message suivant : « Proactivité et dynamisme – Élargissement des marchés – Amélioration de la qualité – Efficacité tangible – Croissance économique – Bénéfices pour la population ».

Le Premier ministre a souligné qu’à partir de 2026, le Vietnam devra impérativement viser une croissance à deux chiffres. Cela exige des efforts accrus de tous les niveaux, secteurs, localités et domaines économiques afin d’atteindre des taux de croissance élevés. Avec la devise « l’unité pour créer la force, la coopération pour générer des bénéfices et le dialogue pour renforcer la confiance », il a affirmé que la diplomatie en général, et la diplomatie économique en particulier, devait être conduite dans un esprit de sincérité, garantissant l’harmonisation des intérêts et le partage des risques.

Il a demandé aux ministères, aux secteurs, aux collectivités locales, aux entreprises ainsi qu’aux représentations vietnamiennes à l’étranger de se concentrer sur la création de percées dans la coopération internationale en matière de sciences et de technologies, d’innovation, de transformation numérique et de transition verte ; de développer les énergies durables, les villes intelligentes et le tourisme ; d’attirer de grands groupes technologiques et des scientifiques vietnamiens de l’étranger ; et de créer des conditions favorables permettant aux entreprises vietnamiennes de s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

Par ailleurs, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de renouveler les moteurs de croissance traditionnels, de promouvoir la diversification et la multilatéralisation des marchés, des produits et des chaînes d’approvisionnement, d’exploiter efficacement le potentiel des marchés du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique du Sud, d’élargir le réseau des accords de libre-échange, et de renforcer le soutien aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, afin qu’elles puissent s’implanter sur les marchés internationaux.

Il a également confié des missions spécifiques à plusieurs ambassadeurs afin de promouvoir des objectifs économiques clés, tout en appelant à renforcer la promotion des produits et des marques vietnamiennes à l’étranger et à participer de manière proactive et substantielle aux mécanismes et forums multilatéraux, dans l’intérêt national et pour un développement durable du pays.- VNA/VI