Une diplomatie appropriée propulse le Vietnam vers une nouvelle phase de développement

Le chercheur thaïlandais Kavi Chongkittavorn. Photo : VNA

Le chercheur thaïlandais Kavi Chongkittavorn a affirmé qu’une politique diplomatique appropriée a permis au Vietnam de s’affirmer avec force, tout en exprimant sa conviction que le pays est sur la bonne voie pour atteindre deux objectifs stratégiques majeurs à l’occasion des 100e anniversaires de la fondation du Parti et de la création de l’État.



Dans une interview accordée à un journaliste de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Bangkok, à la veille du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, Kavi Chongkittavorn a hautement apprécié l’efficacité de l’approche diplomatique vietnamienne dans un contexte de polarisation géopolitique mondiale de plus en plus marquée. Selon lui, les cinq dernières années ont constitué un tournant historique de la politique étrangère du Vietnam, qui a su mettre en œuvre avec efficacité une ligne d’ouverture et de renforcement des relations avec tous les pays, sans distinction de taille ou de statut. « Le Vietnam s’est connecté avec tout le monde, devenant véritablement l’ami de tous les pays », a-t-il souligné.



Le chercheur a estimé que, dans ce contexte, le Vietnam est en train d’émerger comme une puissance moyenne, ce qui rend d’autant plus crucial l’approfondissement et l’élargissement de ses relations extérieures. Il a noté que sous la direction actuelle du Secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam a enregistré des avancées notables sur le plan diplomatique. À ce jour, le Vietnam a établi des partenariats stratégiques globaux avec 14 pays, dont l’ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que plusieurs États membres de l’ASEAN, parmi lesquels la Thaïlande. Ces évolutions témoignent du rôle et de la position de plus en plus importants du Vietnam dans l’architecture régionale et dans le paysage géopolitique élargi.



Sur le plan économique, alors que de nombreux pays sont confrontés à des risques de récession et d’instabilité, le Vietnam parvient à maintenir la stabilité macroéconomique et une croissance positive. Selon Kavi Chongkittavorn, le point le plus marquant des cinq dernières années réside dans l’adoption par le Vietnam d’une politique économique très ouverte. En pratique, le pays a conclu et mis en œuvre de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération, renforçant ainsi son intégration dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement régionales. Ces politiques ont contribué non seulement à stimuler la croissance, mais aussi à promouvoir l’innovation et à renforcer la connectivité de l’économie. Il a prédit qu’au cours des cinq à dix prochaines années, le Vietnam disposera de l’un des systèmes de connectivité les plus performants d’Asie du Sud-Est.



Abordant les relations Vietnam–Thaïlande, le chercheur thaïlandais a souligné leur importance pour la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est continentale, en particulier dans la région du sous-bassin du Mékong. L’année 2026 marquera le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, une occasion propice pour renforcer la coopération globale dans les domaines économique, social et culturel, ainsi que les échanges entre les peuples et les parlements. Il a mis en exergue un signal encourageant : les deux pays s’emploient activement à promouvoir l’enseignement de leurs langues respectives, avec un nombre croissant d’étudiants vietnamiens apprenant le thaï et une dynamique similaire observée en Thaïlande, créant ainsi une base durable pour le développement des relations bilatérales.



Appréciant hautement les réalisations du Vietnam au cours de la période 2021-2025, Kavi Chongkittavorn a exprimé sa confiance dans la capacité du XIVe Congrès du Parti à adopter des décisions stratégiques et novatrices en vue de concrétiser deux objectifs majeurs : faire du Vietnam un pays en développement à revenu élevé d’ici 2030, à l’occasion du centenaire de la fondation du Parti, puis un pays développé à l’horizon 2045, pour le centenaire de la création de l’État. Selon lui, la discipline, l’ardeur au travail et la forte cohésion entre le gouvernement et le peuple constituent des fondements essentiels pour atteindre ces objectifs.



Toutefois, pour concrétiser ces ambitions à long terme, le Vietnam devra poursuivre des réformes approfondies dans de nombreux domaines, garantir une gouvernance efficace et renforcer la transparence afin d’attirer les investissements étrangers, tout en consolidant la confiance et le consensus au sein de la société.

Le chercheur thaïlandais s’est dit convaincu que le Vietnam est sur la bonne trajectoire et dispose de tous les atouts nécessaires pour atteindre les objectifs de développement qu’il s’est fixés au cours des prochaines décennies.- VNA/VI