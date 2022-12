Une délégation du PCV participe à la 55e conférence du Congrès national africain

Nguyen Dinh Trung, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de la province de Dak Lak (gauche) et Solly Mapaila, secrétaire général du Parti communiste sud-africain, à la 55e conférence du Congrès national africain. Photo : VNA

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyen Dinh Trung, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) a assisté du 15 au 21 décembre à la 55e conférence du Congrès national africain (CNA).

S'exprimant à cet événement, Nguyen Dinh Trung a hautement apprécié d’importantes réalisations obtenues par le CNA et le gouvernement sud-africain dans le contrôle de l'épidémie de COVID-19, la relance économique et la garantie de la sécurité sociale. Il a aussi annoncé les réalisations enregistrées par le Vietnam après plus de 35 ans de mise en œuvre du Renouveau (Doi Moi)n tout en affirmant que le Vietnam attachait de l'importance et souhaité promouvoir les relations d’amitié traditionnelles entre les deux Partis et les deux pays.

A cette occasion, la délégation du PCV a eu une entrevue avec le président du CNA, président sud-africain Cyril Ramaphosa ; transmis un message de félicitations du Comité central du PCV au CNA. Il a aussi rencontré le nouveau vice-président du Parti Paul Mashatile, le ministre de la Coopération et des Relations internationales Naledi Pandor, le ministre de la Défense Thandi Modise, le chef de la délégation des députés du CNA Pemmy Majodi et le secrétaire général du Parti communiste sud-africain Solly Mapaila.

Lors des rencontres et des séances de travail, les deux parties ont discuté de la situation des deux Partis et des deux pays, et des mesures spécifiques pour renforcer les relations bilatérales dans divers domaines dans le contexte où les deux pays célébreront en 2023 le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.



La délégation vietnamienne a également rencontré de nombreux délégués internationaux, réaffirmant le souhait de renforcer davantage les relations entre le PCV et les Partis politiques de la région. Elle a visité et travaillé avec l'ambassade du Vietnam en Afrique du Sud.