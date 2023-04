Une délégation du PCV en visite de travail en République tchèque

Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du Parti, a effectué du 22 au 24 avril une visite de travail en République tchèque.

Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du Parti. Photo: VNA

Il a eu des entrevues avec le vice-président de la Chambre des députés Jan Skopecek, également vice-président du Parti démocratique civique (ODS) au pouvoir ; le président du Mouvement ANO, Andrej Babis, ancien Premier ministre ; et le premier vice-président du Parti communiste de Bohême et Moravie (KSCM), Petr Simunek.

Nguyên Trong Nghia a souligné que sa visite en République tchèque visait à renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays, en mettant l'accent sur la consolidation et la promotion des relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et les partis politiques tchèques, ainsi que le renforcement de la diplomatie populaire, notamment par le biais de la communauté vietnamienne en République tchèque.

La visite est une illustration de la gratitude du Vietnam pour la solidarité et le soutien que le gouvernement et le peuple de l’ancienne République socialiste tchécoslovaque et ceux de la République tchèque actuelle ont accordés à la lutte d’hier du peuple vietnamien pour l'indépendance nationale et la réunification, ainsi qu'à son processus de développement et de défense de la Patrie d’aujourd’hui.

Nguyên Trong Nghia a suggéré que les deux pays continuent de renforcer leur coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la formation, et de promouvoir le rôle de la communauté vietnamienne en République tchèque pour promouvoir les relations entre les deux pays et les deux peuples.

Il est également nécessaire de promouvoir les relations entre le Parti communiste du Vietnam et les Partis politiques tchèques en tant que base importante pour continuer à développer des relations bilatérales efficaces dans divers domaines.

Il a demandé à la partie tchèque de soutenir les points de vue et la politique de développement ainsi que la politique étrangère du Vietnam, de travailler avec le Vietnam pour l’aider à présenter son histoire, sa culture, son peuple et ses réalisations du Renouveau au peuple tchèque, contribuant au développement des relations bilatérales.