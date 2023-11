Une délégation du PCV en visite de travail en Chine

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), dirigée par Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et président de la Commission de contrôle du Comité central du PCV, a effectué une visite de travail en Chine du 5 au 7 novembre.



Entretien entre la délégation du PCV et la délégation du PCC, le 6 novembre à Pékin, en Chine. Photo: VNA



Le 6 novembre, à Pékin, la délégation du PCV a eu un entretien avec la délégation du Parti communiste chinois (PCC), dirigée par Li Xi, membre du Comité permanent du Bureau politique du CC du PCC et secrétaire de la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC.



Les deux parties ont salué les nouveaux développements positifs dans les relations entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps, en particulier après la visite historique en Chine du secrétaire général du CC du PCV Nguyen Phu Trong juste après le 20e Congrès nationaldu PCC.



Tran Cam Tu a affirmé que cette visite vise à continuer de concrétiser les perceptions communes atteintes par les secrétaires généraux du PCV et du PCC, et représente la poursuite des échanges et des réunions de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays au cours des dernières années.

Le Vietnam accorde toujours une grande valeur et une priorité absolue au développement de ses relations avec la Chine, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays restait prêt à travailler avec le Parti et l'État chinois pour amener le partenariat de coopération stratégique intégral bilatéral vers une nouvelle phase de développement avec un un niveau de confiance politique plus élevé, une coopération plus pratique en matière de défense et de sécurité, une collaboration pratique plus approfondie, une base sociale plus solide, une coordination plus étroite au sein des forums multilatéraux et un meilleur contrôle et règlement des différends basés sur des perceptions communes de haut niveau et conformément au droit international.

De son côté, Li Xi a exprimé l'espoir que cette visite contribuerait à réaliser les perceptions communes atteintes entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, favorisant le développement continu des relations entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir.

Il a hautement apprécié et félicité les réalisations importantes obtenues par le peuple vietnamien dans l'oeuvre de Doi moi (Renouveau) et de la construction du socialisme, sous la direction du Comité central du PCV, dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong.

Le Parti et l'État chinois sont prêts à travailler avec leurs homologues vietnamiens pour élever l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays à un nouveau niveau et rendre la coopération dans divers domaines plus efficace et pratique, a-t-il déclaré.

L'hôte et l'invité ont convenu de faciliter les échanges réguliers de délégations et de réunions à tous les niveaux, de promouvoir les échanges et la coopération dans divers domaines et de continuer à apprendre de l'expérience de chacun en matière d'inspection, de supervision et de discipline du Parti, la lutte contre la corruption, la réforme administrative et les mécanismes d’inspection et de supervision disciplinaires. Ils ont également convenu d'améliorer la qualité, la compétence et la crédibilité des fonctionnaires responsables de l'inspection, de la supervision et de la discipline du Parti dans les deux pays.

Tran Cam Tu a proposé à la partie chinoise de continuer à soutenir le Vietnam dans la formation du personnel chargé de l'inspection, de la supervision et de la discipline du Parti, en se basant sur le plan de coopération entre les deux Partis pour la nouvelle période.



Auparavant, la délégation du PCV a eu des séances de travail avec les responsables de la Commission municipale de l'inspection de la discipline du PCC de Pékin, de la Commission municipale de supervision du PCC de Pékin ainsi qu'avec l'Académie d'inspection et de surveillance de la discipline de Chine.