Une délégation du PCV en visite de travail dans la province du Guangdong (Chine)

Poursuivant sa visite de travail en Chine du 11 au 15 juin, une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation du PCV, s’est rendue dans la province du Guangdong.

Dans l'après-midi du 14 juin, Nguyên Trong Nghia a rencontré Huang Kunming, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) de la province du Guangdong.

Nguyên Trong Nghia a exprimé sa profonde impression devant le développement dynamique dans tous les domaines, en particulier dans l'économie, de la province du Guangdong.

Il a souligné que le Guangdong était toujours la localité leader dans la coopération économique et commerciale, dans le cadre global de la coopération Vietnam-Chine.

Il a proposé aux deux parties de renforcer la propagande sur les relations de bon voisinage et de coopération intégrale entre les deux Partis et les deux États ; de faciliter les activités d'information, de propagande, de promotion commerciale, d'attraction d'investissements et de promotion touristique des localités, agences, organisations et entreprises vietnamiennes du Guangdong ; promouvoir la coopération, présenter et promouvoir les valeurs culturelles, littéraires et artistiques typiques du Vietnam auprès de la population du Guangdong…

De son côté, Huang Kunming a hautement apprécié les développements historiques de la coopération Vietnam-Chine, notamment dans l'économie, le commerce, l'investissement et le le tourisme.

Il a déclaré encourager les grandes entreprises du Guangdong à accroître leur coopération en matière d'investissement au Vietnam et souhaité créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes d’investir et de faire des affaires dans sa province.

Huang Kunming a remercié Nguyên Trong Nghia pour ses sentiments particuliers et son appréciation du rôle particulier de la province du Guangdong dans le tableau général des relations traditionnelles de coopération et d'amitié entre le Vietnam et la Chine, non seulement dans la période d'autrefois de la lutte révolutionnaire, mais aussi la période actuelle de construction du socialisme.

Le 15 juin, la délégation du PCV s’est rendue sur la tombe du martyr vietnamien Pham Hông Thai et au site historique de l'Association de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam à Guangzhou.

Le site historique de l’Association de la jeunesse révolutionnaire du Vietnam est le lieu où l'Oncle Hô organisa des cours de formation politique en faveur de la jeunesse vietnamienne au début de la Révolution de libération nationale du Vietnam.

Il s'agit non seulement d'un site commémoratif important dédié aux activités révolutionnaires de l'Oncle Hô à Guangzhou, mais aussi d'un témoignage important démontrant la profonde amitié entre les deux Partis et les deux peuples vietnamiens et chinois.

Il s'agit d'un site culturel et historique important, identifié par la ville de Guangzhou comme un site culturel à préserver au niveau municipal depuis 1999. -VNA/VI