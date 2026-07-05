Une délégation du PCV au 40e Congrès du Parti communiste français à Lille

Entretien entre Nguyen Kim Son (droite), chef adjoint de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti et Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Photo: VNA

Sur invitation du Parti communiste français (PCF), une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyen Kim Son, membre du Comité central du Parti et chef adjoint de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti, a participé au 40e Congrès du PCF, qui s'est tenu du 3 au 5 juillet à Lille.

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, a dressé le bilan des réalisations de son parti au cours des trois dernières années, tout en réaffirmant son engagement en faveur de la défense des droits des travailleurs. Il a également mis l'accent sur la solidarité internationale et le soutien à la paix dans le monde, tout en réaffirmant sa détermination à adopter des stratégies d'action destinées à renforcer les forces de gauche dans la période à venir.

La délégation du Parti communiste du Vietnam visite un stand lors du 40e Congrès du Parti communiste français (PCF). Photo : VNA



En marge du congrès, Nguyen Kim Son s'est entretenu avec Fabien Roussel pour l'informer des résultats du 14e Congrès national du PCV ainsi que des réalisations et objectifs de développement socio-économique du pays.

Il a affirmé que le Vietnam accorde une importance constante à sa relation d'amitié traditionnelle avec la France et le PCF. Il a exprimé la reconnaissance du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens pour le soutien précieux apporté par les communistes français lors des luttes de libération nationale passées comme dans l'œuvre actuelle de construction et de développement du pays.

À cette occasion, Nguyen Kim Son a officiellement remis un message de félicitations du Comité central du PCV adressé au 40e Congrès du PCF.

Au nom de la direction du PCF, Fabien Roussel a chaleureusement salué la présence de la délégation vietnamienne et félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations, qu'il a qualifiées d'exemple de réussite dans la construction du socialisme.

Le secrétaire national du PCF a mis en avant les liens de solidarité et de fidélité exceptionnels qui unissent les deux partis, rappelant qu'ils trouvent leur origine dans les fondations posées en 1920 par le Président Hô Chi Minh, cofondateur du Parti communiste français.

Afin de contribuer au renforcement des relations bilatérales, il a proposé que les deux partis intensifient les échanges de délégations à tous les niveaux et continuent de jouer un rôle actif dans la promotion et l'élargissement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines à fort potentiel tels que l'éducation, la santé, les sciences et les technologies.

Dans le cadre de cette visite, la délégation vietnamienne a également rencontré le président de la Fondation Gabriel Péri afin d'échanger sur l'évolution du mouvement communiste et de convenir de mesures visant à renforcer la coopération entre les organismes de recherche théorique des deux partis.

Enfin, la délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec les dirigeants du Parti socialiste (PS) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE) afin d'échanger des informations sur la situation dans chacun des deux pays et d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre les partis dans les années à venir. -VNA/VI