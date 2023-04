Une délégation du PCV assiste au 39e Congrès du Parti communiste français

Une délégation du Parti communiste vietnamien (PCV), conduite par Lê Hoai Trung, membre du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, a assisté au 39e Congrès du Parti communiste français (PCF) et effectué une visite de travail en France du 7 au 14 avril à Marseille.

Il s’est entretenu avec le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, pour discuter de la situation de chaque Parti et de chaque pays, des mesures visant à renforcer davantage les relations entre les deux Partis et les deux pays, ainsi que des questions internationales d'intérêt commun.

Lê Hoai Trung a remis un message de félicitations du Comité central du PCV au 39e Congrès du PCF et s'est déclaré convaincu que le congrès énoncerait les lignes directives et orientations pour promouvoir les résultats positifs obtenus, surmonter les difficultés actuelles, consolider la force et accroître l'influence du Parti sur la scène politique française et européenne.

Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam mettait constamment la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, et d'intégration internationale proactive et active. Le pays préconise de continuer à privilégier le maintien et la consolidation des relations avec les Partis communistes frères, et accorde une grande importance aux relations avec le Parti communiste français.



Fabien Roussel a remercié le PCV pour l'envoi d'une délégation au Congrès, considérant cela comme une expression vivante de la solidarité et des relations étroites entre les deux Partis. Il a exprimé sa conviction que le PCV mettrait en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du Parti et atteindrait les objectifs fixés d'ici 2030 et 2045.

Pendant son séjour en France, le chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Lê Hoai Trung, est venu déposer des fleurs devant la plaque commémorative du Président Hô Chi Minh accrochée au mur du siège du journal La Marseillaise et travaillé avec les représentants de ce journal.

Il a également rencontré le premier secrétaire du Parti social français (PSF) et les dirigeants de la Renaissance, Parti au pouvoir actuel en France…