Une délégation du Parti en visite de travail en Italie et au Vatican

Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Lê Hoai Trung, a mené une visite de travail en Italie et au Vatican, du 16 au 19 janvier.

Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Lê Hoai Trung. Photo: VNA

Lê Hoai Trung a rencontré le vice-Premier ministre, le ministre italien des Affaires étrangères, des dirigeants des Partis au pouvoir et de principaux Partis italiens, les présidents des commissions des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre des députés d’Italie et un certain nombre de parlementaires représentant les Partis. Il a également rencontré le pape François, le Premier ministre et le secrétaire d'État du Vatican.

Lors des rencontres, Lê Hoai Trung a hautement apprécié l'évolution positive du partenariat stratégique entre les deux pays et a eu des échanges sur les réalisations obtenues durant plus de 40 ans de Renouveau au Vietnam, ainsi que du développement et la politique étrangère du Parti et de l'État.

Il a suggéré aux deux pays de mettre activement en œuvre les accords, d’élargir la coopération conformément au potentiel et aux besoins des deux pays et d’améliorer l'efficacité de la coopération entre les parties.

Au Vatican, Lê Hoai Trung a affirmé la politique du Parti et de l'État du Vietnam visant à garantir la liberté de croyance et de religion, à informer du développement du catholicisme au Vietnam et à valoriser les contributions des catholiques.

Le Vietnam se réjouit des nouvelles étapes importantes dans les relations Vietnam – Vatican, a dit Lê Hoai Trung, réitérant l'invitation du Pape à visiter le Vietnam par les dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam.

Les partenaires ont félicité les réalisations obtenues par le Vietnam sous la direction du Parti, dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, considérant le Vietnam comme un modèle de développement réussi.

Les dirigeants du gouvernement, du Parlement, des Partis politiques italiens et des dirigeants du Vatican ont également exprimé leur appréciation pour la position du Vietnam, leur désir de continuer à promouvoir les relations avec le pays et ont hautement apprécié les lignes directrices et les politiques du Vietnam.



Le Pape a apprécié et accepté l'invitation à se rendre au Vietnam, demandant aux agences compétentes des deux parties de se préparer à cette visite. -VNA/VI