Une délégation du Parti du travail du Mexique en visite au Vietnam

Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu le 30 novembre à Hanoï, une haute délégation du Parti du travail du Mexique (PT), conduite par son secrétaire général Alberto Anaya Guitiérrez.

Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du PCV (droite) et le secrétaire général du PT, Alberto Anaya Guitiérrez, le 30 novembre à Hanoï. Photo: VNA



Le responsable vietnamien s’est félicité de la visite de la délégation du PT au Vietnam, la considérant comme une activité nécessaire pour maintenir des contacts de haut niveau, renforcer la confiance politique, approfondir l'amitié traditionnelle et la coopération efficace entre les deux Partis et deux pays.

Les relations entre le PCV et le PT constituent un exemple de la coopération efficace entre deux partis politiques, a déclaré le responsable vietnamien avant de suggérer de mettre en œuvre efficacement l’Accord de coopération bilatérale pour la période 2019-2023 pour les intérêts de chaque Parti et chaque pays.

Il a estimé que les deux pays étaient dotées des conditions favorables pour porter leurs relations au niveau de partenariat intégral dans un proche avenir.

De son côté, le secrétaire général du PT a déclaré que l’intensification des liens entre le PCV et le PT contribuait à renforcer la base politique des deux Partis et à créer une force motrice pour le développement de relations des deux pays, leur permettant de s'adapter de manière proactive aux défis et de tirer parti des opportunités.

Auparavant, le secrétaire général du PT, Alberto Anaya Guitiérrez a eu un entretien avec le chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du PCV, Nguyen Trong Nghia.

Les deux parties ont échangé des informations et évalué la situation des deux Partis des deux pays et des questions internationales d'intérêt commun. Elles ont également discuté des mesures visant à accélérer la mise en œuvre l'Accord de coopération entre le PCV et le PT pour la période 2019 - 2023, ainsi qu’à renforcer leur collaboration au sein des forums multilatéraux des partis politiques en Amérique latine et au niveau international.

L’après-midi du même jour, le délégation du PT a été reçue par le vice-président permanent de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man qui a suggéré aux organes législatifs vietnamien et mexicain de promouvoir leur coopération sous différentes formes, contribuant au renforcement de la base politique et de la coopération intégral entre les deux pays dans tous les domaines.

Durant son séjour, la délégation du PT a eu une séance de travail avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Elle travaillera avec les Comités du Parti de la ville portuaire de Hai Phong, de la province centrale de Binh Dinh et l'Hôpital central d'acupuncture.