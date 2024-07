Une délégation du Parti communiste du Vietnam au Forum de Sao Paulo

Les membres de la délégation vietnamienne pose avec les membres de la direction du Parti progrès social démocratique (PPSD) au pouvoir au Costa Rica. Photo : VNA

Une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par le membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de la province de Bac Kan, Hoàng Duy Chinh, a participé du 27 juin au 2 juillet à des réunions et séminaires dans le cadre du 27e Forum de Sao Paulo, CELAC Social 2024.



Lors du forum organisé dans la capitale hondurienne Tegucigalpa, le chef de la délégation du Parti communiste du Vietnam a affirmé hautement apprécier le rôle important et l'influence du forum dans le renforcement de la solidarité et la promotion de l'intégration régionale.



Il a affirmé l'intérêt et l'importance attachés par le Vietnam à la consolidation, à l'expansion et à l'approfondissement des relations de coopération avec les partis politiques, les organisations sociopolitiques et d'autres pays d'Amérique latine et des Caraïbes.



Les chefs de délégation de nombreux partis et organisations politiques ont hautement apprécié le soutien constant et la participation continue du Parti communiste du Vietnam au forum, soulignant les réalisations et l'expérience en matière d'innovation du Parti communiste du Vietnam comme une source d'encouragement pour le mouvement de gauche et la cause de la construction d’une nouvelle société des pays de la région.

Lors de la visite de travail au Honduras et au Costa Rica, la délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie à la présidente de la République du Honduras Xiomara Castro.



Elle a également a travaillé avec le président du parti Libre au pouvoir, Manuel Zelaya, le vice-ministre hondurien des Affaires étrangères et chef du Comité central des relations extérieures de Libre, s’est entretenue avec la direction du parti Front large (FA) au Costa Rica, a rencontré et travaillé avec des membres de la direction du Parti progrès social démocratique (PPSD) au pouvoir au Costa Rica.



Les hauts dirigeants des gouvernements et des partis politiques des deux pays ont tous attaché de l’importance aux relations avec le Parti communiste du Vietnam et le Vietnam.



Ils ont convenu de promouvoir le rôle des relations entre les partis dans la consolidation des fondements politiques et des mécanismes de coopération et la promotion des domaines potentiels de coopération, notamment le commerce, l’investissement et le tourisme entre les deux pays et le Vietnam dans les temps à venir. – VNA/VI