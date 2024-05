Une délégation du Parti aux réunions de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques

Les délégués lors de la réunion. Photo : nhandan.vn

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par le vice-président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Ngo Le Van, a participé à la 41e réunion du Comité permanent et à la 2e réunion du Conseil des affaires (IBC-2) de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) qui se sont tenues à Bangkok du 27 au 30 mai.

La 41e réunion du Comité permanent s'est concentrée sur les principales orientations et mesures visant à promouvoir le rôle des partis politiques et des gouvernements dans la résolution des conflits par des moyens pacifiques et dans le respect du droit international et promouvoir l'influence internationale de l'ICAPP dans la vie politique régionale et internationale.

Les participants ont convenu d'approuver un plan visant à élargir la coopération entre l'ICAPP et les organisations régionales et internationales dans les temps à venir, notamment un projet de signature d'un accord de coopération avec l'Assemblée Parlementaire Asiatique (APA) et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), le renouvellement de l'accord de coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture et la communication (UNESCO) et la présence de l'ICAPP dans les mécanismes des Nations Unies.

Pendant ce temps, sous les deux thèmes « Sécurité alimentaire » et « Promotion du tourisme », l'IBC-2 a attiré la participation de près de 100 délégués de 22 partis politiques, organisations internationales et entreprises asiatiques qui se sont concentrés sur l'échange de points de vue sur la manière de promouvoir la sécurité alimentaire et le rôle du tourisme dans le processus où les gouvernements accordent la priorité absolue à la reprise de la croissance et au développement durable.

La réunion a approuvé la Déclaration de Bangkok sur l'alimentation et le tourisme, affirmant le rôle indispensable des partis dans la formation de mécanismes de coopération et de consultation politique entre les partis politiques, en particulier les partis au pouvoir qui sont membres de l'ICAPP, promouvant ainsi la coopération entre les gouvernements et contribuant à renforcer les bases de base vers un avenir de développement durable et intégral.

En promouvant son rôle en tant que membre du Comité permanent de l'ICAPP au cours de nombreux mandats passés, le PCV a participé et apporté des contributions positives à la mise en œuvre des objectifs de l'organisation. En marge des réunions, la délégation du PCV a eu des réunions bilatérales et des rencontres avec des représentants des partis participants pour échanger des mesures visant à promouvoir les relations avec ces Partis et pays et a contribué activement au processus de détermination des orientations importantes de l'ICAPP dans les temps à venir.

Créé en septembre 2000, l'ICAPP est le plus grand forum de dialogue entre partis regroupant plus de 350 partis politiques en Asie. -VNA/VI