Une délégation de l’Audit d'État en visite de travail en France

Dans l'après-midi du 12 septembre, à Paris, l’Auditeur général d'État, Ngo Van Tuan, a rendu une visite de courtoisie au Premier président de la Cour des comptes française, Pierre Moscovici.

L’Auditeur général d'État, Ngo Van Tuan, et le Premier président de la Cour des comptes française, Pierre Moscovici. Photo: VNA

Les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération dans le domaine de l’audit.

Auparavant, le 11 septembre, à l'invitation de la Cour des comptes française, la délégation de l’Audit d'État dirigée par Ngo Van Tuan avait eu une séance de travail à la Cour des comptes française. Elle avait été reçue par le Président de chambre honoraire à la Cour des comptes, Gilles-Pierre Lévy.

Ngo Van Tuan avait émis le souhait de renforcer la coopération entre les deux parties tant au niveau bilatéral que multilatéral, notamment dans les domaines où la Cour des comptes française dispose d'atouts tels que la prévention et le contrôle de la corruption et du blanchiment d’argent, l’évaluation des politiques et programmes publics...

Il avait informé la partie française des résultats de la mise en œuvre des travaux d'audit

au Vietnam au cours du premier semestre 2023. Il avait également invité le Président de chambre honoraire à la Cour des comptes française à se rendre au Vietnam pour travailler avec l’Audit d'État.

Il avait en outre proposé que les deux parties signent un accord de coopération afin de rendre efficace leur processus de coopération.

Ngo Van Tuan et Gilles-Pierre Lévy avaient discuté des orientations de la coopération entre l’Audit d'État du Vietnam et la Cour des comptes française, convenu de renforcer la coopération dans tous les domaines d'intérêt commun et d'organiser des évaluations croisées dans le cadre de l'Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI).

Gilles-Pierre Lévy avait invité l’Audit d'État du Vietnam à rejoindre l’Association des Institutions Supérieures de Contrôle ayant en Commun l'Usage du Français (AISCCUF).