Une délégation de la CE reconnaît les efforts du Vietnam contre la pêche INN

Une délégation de la Commission européenne (CE) a affectué du 10 au 18 octobre sa quatrième inspection sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans les provinces de Bà Ria-Vung Tàu et Binh Dinh (Sud), reconnaissant les efforts du pays en la matière.

La flotte de pêche hauturière accoste au port de pêche de My Tân, dans la commune de Thanh Hai, district de Ninh Hai, province de Ninh Thuân.

La délégation d’inspection a reconnu et hautement apprécié les efforts du Vietnam visant à contrecarrer contre la pêche INN, en particulier la détermination et l’orientation politiques du gouvernement et du Premier ministre, a fait savoir le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tiên.

Les inspecteurs ont salué la bonne direction et les instructions fermes du gouvernement vietnamien, et ont convenu avec le Vietnam que la transition vers une industrie de la pêche responsable a enregistré des améliorations, a indiqué le responsable.

Il a noté qu’en termes de cadre juridique, la délégation s’est accordée sur deux projets de décrets modifiant et complétant le décret gouvernemental n°26/2019/ND-CP, qui détaille les mesures d’application de la Loi sur l’aquaculture, et le décret n°42/2019/ND-CP, qui prévoit des amendes administratives dans le secteur.

Cependant, le problème clé est que les résultats de la mise en œuvre restent en réalité modestes en matière de contrôle des navires de pêche et de sanctions en cas de violations et de fraude, a souligné le vice-ministre vice-ministre Phung Duc Tiên.

Les inspecteurs ont demandé aux autorités de contrôler les matériaux importés par les porte-conteneurs et d’imposer des amendes aux navires qui quittent les eaux vietnamiennes grâce au système de surveillance des navires (VMS).

La délégation de la CE a également recommandé aux localités d’appliquer sérieusement les dispositions de la Loi sur l’aquaculture, en particulier les règles sur l’installation du VMS et l’enregistrement, l’autorisation et le marquage des navires, selon le responsable.

Il a déclaré que la délégation devra communiquer les résultats de l’inspection à la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la CE avant qu’une conclusion sur la suppression du «carton jaune» pour le Vietnam ne soit émise.

Le vice-ministre Phung Duc Tiên a demandé aux responsables des provinces et des villes côtières d’empêcher les navires de violer les règles contre la pêche INN dans les eaux étrangères.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural mettra rapidement en œuvre le système électronique de traçage d’origine, continuera à envoyer des missions pour examiner les efforts des localités et proposera des sanctions aux collectifs et aux individus qui ne respectent pas les règles, a-t-il ajouté.