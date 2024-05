Une délégation de Ho Chi Minh-Ville rend visite à Truong Sa. Photo: VNA

Une délégation de Hô Chi Minh-Ville, conduite par le contre-amiral Pham Nhu Xuân, commandant adjoint de la Marine populaire du Vietnam, a effectué du 26 avril au 2 mai une visite à Truong Sa, province de Khanh Hoa (Centre), et à une plateforme DK1, pour offrir des cadeaux aux cadres, soldats et habitants locaux.



Cette délégation, qui comprend également Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint du Comité du Parti pour Hô Chi Minh-Ville, a rendu visite aux cadres, soldats et habitants sur les îles Sinh Tôn, Cô Lin, Nui Le B, Tôc Tan C, Da Tây B, Truong Sa et la plateforme DK1/17.



La délégation a assisté à une cérémonie marquant le 49e anniversaire de la libération de Truong Sa (29 avril 1975 - 29 avril 2024) et offert des cadeaux d’une valeur totale de près de 42 milliards de dôngs.



Depuis 2007, Hô Chi Minh-Ville a envoyé 15 délégations comprenant plus de 1.500 délégués pour rendre visite aux cadres, soldats et habitants de Truong Sa et des plateformes DK1. -VNA/VI