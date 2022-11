Une délégation de haut rang du Parti communiste du Vietnam en visite de travaille en Nouvelle-Zélande

Une délégation de haut rang du Parti communiste du Vietnam, conduite par Phan Dinh Trac, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, a effectué du 27 au 29 novembre une visite de travail en Nouvelle-Zélande.

La délégation a travaillé avec les ministères néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce et certaines agences judiciaires et s'est rendue à l'ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande.

Lors des rencontres, les deux parties ont convenu qu'après deux ans de l'établissement du cadre de partenariat stratégique, les relations de coopération Vietnam-Nouvelle-Zélande avaient connu des développements substantiels et efficaces dans divers domaines, notamment la politique, le commerce, l'éducation, la formation, l'agriculture, l'aide au développement et les échanges entre les deux peuples.

Les deux parties ont partagé les points de vue similaires sur certaines questions internationales et régionales, sur l'importance du maintien de la paix et de la stabilité dans la région, la haute considération du rôle central de l’ASEAN dans la structure de sécurité régionale. La partie néo-zélandaise a reconnu les contributions positives de la communauté vietnamienne vivant, travaillant et étudiant en Nouvelle-Zélande, ce contribuant au développement des relations entre les deux pays.

Phan Dinh Trac, aussi chef adjoint permanent du Comité de pilotage central de la prévention et de la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, chef adjoint permanent du Comité de pilotage central de la réforme judiciaire, a brièvement informé de la situation au Vietnam et les grandes orientations du Parti. Il a affirmé la politique constante du Parti d'attacher de l'importance à la promotion du partenariat stratégique avec la Nouvelle-Zélande.

Lors de la séance de travail avec les organes judiciaires de la Nouvelle-Zélande, les deux parties ont profondément échangé et partagé leurs expériences sur l'élaboration des lois, la réforme judiciaire, l'appareil et les méthodes de fonctionnement des agences de prévention et de lutte contre la corruption.

La délégation vietnamienne a hautement apprécié les résultats et les réalisations obtenues dans la lutte contre la corruption et le maintien de la transparence dans le fonctionnement de l'administration néo-zélandaise.

La partie néo-zélandaise a déclaré être disposée à partager des expériences avec le Vietnam pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans ce domaine. - VNA/VI