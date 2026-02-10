Une croisiériste japonaise secourue après un accident vasculaire cérébral à Ha Long

Une touriste japonaise a été évacuée saine et sauve et transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral à bord d’un navire de croisière au large des côtes de la province de Quang Ninh (Nord), a-t-on appris lundi 9 février du poste de garde-frontières du port international de Hon Gai.

L’incident s’est produit le 8 février à 22h45 (heure locale), lorsque le navire japonais ASUKA II a signalé que la passagère Kosuge Kimiko, née en 1949, avait soudainement été victime d’un accident vasculaire cérébral et nécessitait une assistance médicale urgente.

Le navire, transportant 617 passagers japonais et 511 membres d’équipage, était en route pour le quartier de Ha Long depuis Hô Chi Minh-Ville.

Dès réception de l’alerte, les gardes-frontières ont immédiatement informé leurs supérieurs et dépêché une équipe de sauvetage composée de dix officiers et soldats.

Cette équipe, en coordination avec l’escadron n°2 des gardes-frontières et le centre provincial d’urgence n°115, s’est approchée du navire dans la nuit.

Une fois à bord, les secouristes ont ramené la patiente à terre en toute sécurité et l’ont transférée à l’Hôpital général de Quang Ninh pour une prise en charge d’urgence.

Cette intervention rapide et cette coordination efficace témoignent du professionnalisme et de l’engagement humanitaire du Vietnam en matière de sécurité des visiteurs internationaux. – VNA/VI