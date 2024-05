Une collection de timbres présente la culture du thé au Vietnam

Deux échantillons de timbres présentant les théiers et la culture de thé du Vietnam. Photo: Vietnam Post

Une collection de timbres sur les théiers a été émise mardi 21 mai par la Poste du Vietnam (Vietnam Post) et le ministère de l'Information et de la Communication, dans le but de présenter la beauté et la valeur économique de cette plante industrielle auprès des amis internationaux.

Conçue par l'artiste Nguyên Du, la collection comprend deux échantillons de timbres de 43 x 32 mm et un bloc de 90 x 80 mm.

Cette collection décrit le processus de formation et de développement des théiers, la coutume de dégustation du thé des Vietnamiens et montre l'image des collines de thé de Long Côc, province de Phu Tho (Nord).

Cultivé au Vietnam depuis plus de 3.000 ans, le thé vietnamien, appelé « trà », est la boisson traditionnelle du pays. Il constitue un art de vivre, un moment de partage et de convivialité. C’est l’occasion d’une pause, d’une invitation à la discussion et même à la méditation.

Depuis toujours, les Vietnamiens ont l’art de parfumer le thé. Les différentes espèces de fleurs utilisées, comme le jasmin, le lotus, le chrysanthème contribuent à apporter aux thés des arômes raffinés et remarquablement originaux.

La collection de timbre sur les théiers est disponible sur le réseau postal du 21 mai 2024 au 31 décembre 2025. -VNA/VI