Une collection de théières de Yixing établit un record du monde

La collection "Tam Tra Dieu Bao" de la Vietnamienne Ngo Thi Thanh Tam est "la plus grande collection d'ensembles de théières de Yixing de différentes époques du monde".



VietKings, organisation des records du Vietnam, autorisée par l'Union des records du monde (WorldKings) et la World Records Association (WRA), a annoncé cette reconnaissance lors d'une cérémonie le 28 mai à Ho Chi Minh-Ville.

La collection "Tam Tra Dieu Bao" de la Vietnamienne Ngo Thi Thanh Tam est "la plus grande collection d'ensembles de théières de Yixing de différentes époques du monde". Photo: VNA



Propriété de la maîtresse de thé Ngo Thi Thanh Tam qui a passé près de 30 ans à chercher et à collectionner plus de 1.000 théières et tasses de Yixing, la collection présente des designs exceptionnellement beaux et riches, des couleurs et des motifs uniques. Ces théières ont été fabriquées par des artisans célèbres dans la province chinoise du Jiangsu, depuis la dynastie Qing jusqu'à nos jours.



En octobre 2022, le Livre des records d'Asie (Asia Book of Records - ABR) avait reconnu la collection "Tam Tra Dieu Bao" comme « la plus grande collection d'ensembles de théières de Yixing de différentes époques en Asie ».-VNA/VI