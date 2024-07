Une chercheuse italienne souligne les contributions du secrétaire général Nguyen Phu Trong

Livre « Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme » du secrétaire général Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

La docteure Sandra Scagliotti, chercheuse sur le Vietnam, consule honoraire du Vietnam dans les régions du Piémont et de la Ligurie en Italie, a estimé que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était un leader qui avait apporté des contributions particulièrement remarquables au processus de développement national.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), la docteure Sandra Scagliotti a également affirmé les contributions du défunt au processus d’édification et de rectification du Parti communiste du Vietnam (PCV), ainsi qu’à la lutte contre la corruption dans le pays.



Sandra Scagliotti, qui a traduit certains ouvrages du Président Hô Chi Minh en italien, comme le livre « Duong Cach Menh » (Voie révolutionnaire), a en outre rappelé des souvenirs inoubliables de sa rencontre avec le secrétaire général Nguyen Phu Trong en 2013, lors de sa visite officielle en Italie.



En tant que rédactrice de la maison d'édition Anteo Edizioni, Sandra Scagliotti a inclus la traduction italienne du livre « Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme » du dirigeant vietnamien dans la publication Banyan de cette maison d'édition. La traduction italienne du livre « Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme » vient de sortir en mai dernier.



Sandra Scagliotti a estimé que ce livre résume non seulement la politique « Doi Moi » (Renouveau) du PCV, mais constitue également une leçon précieuse pour les partis politiques du monde entier.



Elle a également souligné les contributions personnelles importantes du secrétaire général Nguyen Phu Trong à la mise en œuvre de la "Plateforme pour la construction du pays dans la période de transition vers le socialisme", à l’élaboration de théories sur les politiques de Renouveau, sur le concept du socialisme et sur la voie vers le socialisme prise par le Vietnam.



La docteure italienne a souligné qu'avec persévérance, le secrétaire général Nguyen Phu Trong avait renforcé les activités diplomatiques et la coopération internationale dans la perspective du multilatéralisme. Elle s'est dite très satisfaite de la déclaration du secrétaire général selon laquelle « personne ne devrait hésiter » dans le respect des principes fondamentaux du droit international, de l'égalité, de la coopération mutuellement bénéfique pour développer et défendre la Patrie socialiste du Vietnam.-VNA/VI