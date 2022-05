Une cérémonie de demander du feu pour allumer la flamme des SEA Games 31 aura lieu le 6 mai

Une cérémonie de demander du feu pour allumer la flamme des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) débutera à 17h00 le 6 mai, au musée Ho Chi Minh, à Hanoï.

Tous les participants à la cérémonie se réuniront au gymnase Trinh Hoai Duc. La délégation sera dirigée par des voitures de police, suivies de deux voitures transportant 11 sportifs excellents, représentant chacun les 11 pays aux SEA Games 31.

La délégation comprendra également 31 motos représentant la 31e édition des SEA Games avec des drapeaux des pays, des SEA Games 31 et de la Fédération des sports d'Asie du Sud-Est.

Elle arrivera au mausolée du Président Ho Chi Minh pour déposer une gerbe de fleurs, avant de se rendre au musée Ho Chi Minh pour effectuer la cérémonie de demander du feu.

Le feu sacré se déplacera au stade national de My Dinh et à la salle de culte du Président Ho Chi Minh. La flamme sera allumée dans une lampe au stade et conservée jusqu'à la cérémonie d'ouverture de ces jeux.

L’athlète vietnamienne Quach Thi Lan a été choisie pour allumer la flamme lors de la soirée d’ouverture prévue le 12 mai prochain au stade national de My Dinh à Hanoï.

Les SEA Games 31, placés sous le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront à Hanoï et dans 11 localités voisines - Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.



Les SEA Games 31 comprendront 40 sports avec 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 sportifs, entraîneurs et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. En tant qu'hôte, la délégation sportive vietnamienne comptera le plus grand nombre de sportifs (965). Son objectif sera de conserver la première place dans le classement par nations. -VNA/VI