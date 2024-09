Une campagne de dons lancée au Laos pour soutenir les victimes du typhon Yagi

La campagne de dons au Laos pour soutenir les victimes du typhon Yagi. Photo: VNA

L'ambassade du Vietnam au Laos a lancé le 15 septembre une campagne de dons pour soutenir les personnes touchées par le typhon Yagi.

La campagne, en réponse à l'appel du secrétaire général et président To Lam et du Front de la Patrie du Vietnam, a permis de récolter près de 1,4 milliard de dôngs (57 000 dollars) en quelques heures seulement.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Laos Phan Minh Chien, une partie du don sera versée aux localités touchées par le typhon dans le Nord du Laos tandis que le reste sera envoyé aux sinistrés au Vietnam.

Le typhon Yagi et ses restes ont provoqué de graves inondations au Laos, en Thaïlande et au Myanmar, touchant des milliers de personnes. –VNA/VI