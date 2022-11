Une belle de Hai Phong représente le Vietnam au Miss Tourism World 2022

Lê Thi Huong Ly, 20 ans, étudiante en pédagogie à l’Université de Hai Phong, représente le Vietnam pour participer à la finale du concours de beauté Miss Monde du Tourisme 2022 (Miss Tourism World 2022).

Lê Thi Huong Ly, étudiante en pédagogie à l’Université de Hai Phong. Photo : NNT/CVN

Le Vietnam accueille du 14 novembre au 5 décembre la finale du concours de beauté Miss Monde du Tourisme 2022 (Miss Tourism World 2022), avec le message "Amener le monde au Vietnam". Il s’agit du premier concours de beauté au monde organisé sous la forme d’activités créatives et d’expériences des candidatures basées sur leur découverte du pays.

Le comité d’organisation de la finale de ce concours au Vietnam a rencontré le 16 novembre la presse et a annoncé la candidaure vietnamienne participant au concours, la couronne et le programme de voyage des candidates.

La représentante du Vietnam participant à la finale de Miss Tourism World 2022 est Lê Thi Huong Ly. Originaire de la ville portuaire de Hai Phong (Nord), 20 ans et étudiante en pédagogie à l’Université de Hai Phong, elle est la première dauphine du concours Miss Global Vietnam 2022 qui s’est déroulé à Hô Chi Minh-Ville en octobre dernier.

Excellente expérience

John Singh, fondateur et propriétaire de la marque Miss Tourism®, est venu au Vietnam le 14 novembre et veut vraiment visiter les sites que les candidates découvriront. Il a partagé son rêve de changer le monde à travers le tourisme. Il a estimé qu’à travers le voyage des régions patrimoniales dans cinq provinces et villes du Vietnam, la finale de Miss Monde du Tourisme 2022 contribuera à diffuser de belles images des régions de ce pays.

Vu Thi My Dung, directrice générale de société Media Advertising Co. Ltd Tâm and Cam, représentante du comité d’organisation de la finale, a déclaré que comme les candidates venaient de nombreux pays différents, le programme de voyage du concours était assez large. Par conséquent, jusqu'à présent, seules 38 beautés sont venues au Vietnam. D’autres participantes y arriveront dès que possible.

Du 17 au 26 novembre, les candidates du concours iront dans cinq grandes localités du Nord : Hanoï, Ninh Binh, Phu Tho, Son La et Vinh Phuc.

Juste après la réunion le 16 novembre à Ninh Binh, les 17 et 18 novembre, les candidates ont assisté au Festival de Tràng An à Ninh Binh. Elles ont porté des costumes traditionnels vietnamiens, conçus par le styliste Thach Linh, puis des costumes traditionnels d’autres pays pour un défilé dans la rue.

Les 32 autres candidates seront présentes les 20 et 21 novembre au Vietnam pour participer à la phase finale.

La couronne officielle de Miss Tourism World 2022 est sponsorisée et fabriquée par la marque de bijoux vietnamienne IJC. Elle est conçue sur l’image de "l’arbre de vie" dans la culture et les croyances de nombreux peuples à travers le monde.

"L’arbre de vie" symbolise la renaissance de la nature et la capacité de s'élever, portant le sens d’une forte vitalité, de passion, d’enthousiasme et de confiance en l’avenir. Les artisans ont passé près de 2.000 heures à la fabriquer, sertissant méticuleusement 49 pierres Péridot et 1.703 pierres blanches de haute qualité. – CVN/VNA/VI