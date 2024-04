Une bambouseraie luxuriante au cœur de Hanoï

Dans un coin enchanteur du lac Truc Bach à Hanoï, une oasis de bambous nouvellement plantée a rapidement attiré l'attention des nombreux promeneurs. Au total, 7.500 bambous ont été plantés, conférant à la capitale une bambouseraie captivante qui attire les visiteurs.

Dans un coin enchanteur du lac Truc Bach à Hanoï, une oasis de bambous nouvellement plantée a rapidement attiré l'attention des nombreux promeneurs. Photo : Kinh te & Do thi.

Cette initiative fait partie d’un projet plus large axé sur la plantation de bambous et la revitalisation du jardin du lac Truc Bach, mené par le Comité populaire de l’arrondissement de Ba Dinh. S'élevant à 4 à 5 mètres, ce refuge urbain de bambous s'épanouit avec un feuillage vert vif, ajoutant une bouffée d'air frais au paysage urbain local.

Selon Van Dung, habitant de l’arrondissement de Ba Dinh, le bosquet de bambous augmente non seulement la beauté des rives du lac, mais offre également une ombre rafraîchissante à ceux qui profitent d'une promenade tranquille.

Pour garantir la résilience des bambous face aux forces de la nature, ils sont tous solidement liés ensemble. Les améliorations apportées à la zone comprennent la construction de chemins piétonniers ainsi que l'amélioration des systèmes d'éclairage existants.

Ho Thi Khoa, résidente de l’arrondissement de Hai Ba Trung a exprimé : ‘’Étant donné que Truc Bach se traduit par « bambou » en vietnamien, la présence du bambou ici semble incroyablement appropriée. C’est un geste qui s’harmonise magnifiquement avec l’essence de la campagne vietnamienne.’’

Nguyen Thi Van, résidente de l’arrondissement de Ba Dinh, a dit : ‘’J'ai été stupéfait par sa beauté. C’est comme si vous étiez au milieu d’une forêt ancienne. Cela évoque pour moi des images du folklore vietnamien.’’

L’émergence de cette bambouseraie verdoyante revitalise non seulement le paysage des rives du lac Truc Bach, mais joue également un rôle central dans la restauration des espaces verts de la capitale et témoigne de l’engagement de Hanoï d'améliorer ses parcs et jardins. La gestion des bambous sera effectuée avec diligence pour garantir qu'ils complètent l'esthétique urbaine et maintiennent la visibilité de la circulation, garantissant ainsi que ce sanctuaire vert reste un point de repère précieux pour les années à venir.- VNA/VI