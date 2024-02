Une année marquante du Vietnam au Conseil des droits de l'homme de l’ONU

Plus d'un an après avoir pris ses fonctions au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025, le Vietnam a laissé des traces notables largement saluées par la communauté internationale.

Le vice-ministre des AE Do Hung Viet préside le 24 novembre à Hanoï un atelier de consultation sur le projet de rapport national du Vietnam pour le 4e cycle de l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Photo : VNA

La résolution a souligné le rôle de premier plan des pays dans la garantie des droits de l'homme, a reconnu la participation des femmes, le rôle de la coopération et de la solidarité internationales, le respect de la diversité et de l'inclusion dans la promotion et la protection des droits de l'homme.

Cette initiative du Vietnam a contribué pour une part importante à la transmission des messages importants, à l'amélioration de la prise de conscience et à la détermination des pays et de la communauté internationale dans la mise en œuvre des objectifs et des principes des droits de l'homme proposés dans ces deux documents fondamentaux sur les droits de l'homme, tout en promouvant simultanément la position et rôle du Conseil des droits de l’homme et des mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies.

Continuant à démontrer son rôle de leader dans l'élaboration d'une série de résolutions visant à garantir les droits de l'homme dans le contexte du changement climatique, lors de la 53e session du Conseil des droits de l’homme (juin - juillet 2023), le Vietnam, le Bangladesh et les Philippines ont élaboré un projet sur la promotion des moyens de subsistance dans le contexte du changement climatique qui a été approuvé par le Conseil des droits de l’homme par consensus avec 80 pays copparrains (Résolution 53/6).

Lors des 53e et 54e sessions (septembre-octobre 2023), le Vietnam a continué de rejoindre d'autres pays et organisations internationales telles que l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation (GAVI). ...pour promouvoir des initiatives sur "la vaccination et les droits de l'homme", "la lutte contre la discrimination, la violence sexiste et le harcèlement sur le lieu de travail" sous la forme de discussions internationales en marge des réunions et de l'élaboration de déclarations communes au Conseil des droits de l’homme.

Conformément aux préoccupations majeures du monde actuel concernant les droits de l'homme, les initiatives du Vietnam ont reçu une réponse et une contribution active de pays. Par exemple, la déclaration commune sur le thème de la vaccination et des droits de l'homme rédigée par le Vietnam lors de la 54e session du Conseil des droits de l’homme a attiré la participation et le soutien de plus de 60 pays.

Le sujet de cette déclaration générale est d'actualité dans le contexte où la pandémie de COVID-19 a encore de nombreux effets à long terme, de nombreux pays en développement et de nombreux groupes de population n'ont pas encore eu un accès complet aux vaccins contre la COVID-19 et à de nombreux vaccins de base élargis.

Le Vietnam a également participé plus profondément au travail commun, promouvant le dialogue et la coopération au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans un esprit de « Respect et compréhension - Dialogue et coopération - Tous les droits de l’homme pour tous". Le Vietnam a fait plus de 80 déclarations nationales lors des réunions du Conseil des droits de l'homme sur la garantie des droits de l'homme dans des aspects préoccupant la communauté internationale tels que le développement durable, la réponse au changement climatique, l’émigration, l’égalité des sexes, la garantie des droits de logement, des droits alimentaires, des droits culturels, des droits au développement, la protection des groupes vulnérables et a participé à 50 déclarations conjointes sur divers sujets de l'ASEAN, du Mouvement des non-alignés, du Groupe partageant les mêmes idées (le Groupe partageant les mêmes idées a une composition diversifiée, comprenant environ 134 pays en développement, représentant 80 % de la population mondiale et 70 % des membres de l'Union des Nations Unies, dont l'objectif principal est de coordonner et de promouvoir les intérêts et priorités communs des pays en développement auprès des Nations Unies en général et du Conseil des droits de l’homme de l’ONU en particulier), le Groupe francophone et un certain nombre d'autres groupes interrégionaux. Le Vietnam a mis en œuvre de manière très responsable les principales obligations et les droits d'un pays membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au cours du processus de négociation et de vote pour l'adoption des projets de résolution.

Le Vietnam a eu une approche constructive des questions de droits de l'homme qui présentent encore de nombreuses divergences, sont politisées et suscitent de nombreuses frictions au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, comme la situation de certains pays (Ukraine, Russie, Palestine, Soudan...), la relation entre développement et droits humains, santé reproductive et éducation sexuelle, les droits des personnes gays, bisexuelles et transgenres les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres (LGBT), la tolérance religieuse...

D'une part, le Vietnam a contribué à la lutte commune des pays en développement pour protéger le principe de ne pas politiser et de ne pas utiliser les questions de droits de l’homme pour s’introduire dans les affaires intérieures de pays souverains. D'autre part, le Vietnam a écouté et respecté les besoins de coopération et d'assistance technique des autres pays, promouvant la coopération et le dialogue afin que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies puisse prendre des mesures pour répondre aux besoins légitimes des peuples des pays dans ce domaine.

5. Les réalisations du Vietnam lors de la première année de son mandat en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour 2023-2025 ont produit des effets positifs sur d'autres travaux diplomatiques liés aux droits de l'homme.



Les contributions du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont contribué à aider la communauté internationale à mieux comprendre nos efforts et nos engagements en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, favorisant ainsi nos relations de coopération avec d'autres pays et organisations internationales.



Selon la coordonnatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam, en démontrant un rôle actif et responsable au sein du Conseil des droits de l’homme, en promouvant des initiatives, en particulier la résolution 52/19, ainsi qu'en mettant sérieusement en œuvre les engagements dans le cadre de l’Examen périodique universel (EUP), et en accueillant avec succès le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au développement en novembre 2023, « le Vietnam a démontré un rôle pionnier dans la protection et la promotion des droits de l’homme » (discours d’ouverture de Ramla Khalidi, coordonnatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement au Vietnam, lors de l’atelier de consultation sur le projet de rapport national du Vietnam pour le 4e cycle de l'EPU, le 24 novembre 2023).

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang participe à la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Photo : VNA

Toujours en 2023, les contenus de coopération au Conseil des droits de l'homme ont été promus par des pays, dont de principaux partenaires, lors de leurs échanges avec le Vietnam, y compris lors des activités diplomatiques des hauts dirigeants vietnamiens. Des pays amis, partenaires, pays partageant les mêmes idées et l'ASEAN..., ont également promu les mécanismes d'échange existants ou organisé de nouvelles activités pour discuter en profondeur avec le Vietnam de la coopération au Conseil des droits de l'homme. Notre position en tant que membre du Conseil des droits de l'homme nous a également aidés à mobiliser les soutiens d’autres pays dans la lutte contre les activités visant à déformer les informations sur la situation au Vietnam au sein des mécanismes et forums des Nations Unies.

6. Même si la plus longue partie du chemin est encore à parcourir, avec de nombreux défis et difficultés, on peut dire à l'heure actuelle que la première année du mandat du Vietnam en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour 2023-2025 a été un succès pour le Vietnam avec de nombreuses réalisations. Ces dernières sont dues à l'attention et la direction et la participation directe de hauts dirigeants du pays aux activités au Conseil des droits de l'homme ainsi qu’à la participation et la contribution efficaces et harmonieuses des ministères, départements et branches membres du Groupe de travail intersectoriel sur le Conseil des droits de l'homme, soutenant efficacement le travail de coordination du ministère des Affaires étrangères et le rôle en « première ligne » de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève (Suisse).



Les organes vietnamiens se sont coordonnés de manière active et proactive dans la recherche, la prévision et la soumise aux autorités compétentes des propositions liées à la participation du Vietnam au Conseil des droits de l'homme, en apportant notamment de nombreuses idées pratiques pour construire des initiatives promues par le Vietnam au Conseil des droits de l'homme, répondant non seulement aux intérêts et priorités du pays mais aussi aux préoccupations communes de la communauté internationale. Grâce à cela, les initiatives du Vietnam au Conseil des droits de l'homme ces derniers temps ont reçu un soutien très large. Dans le même temps, les agences membres du Groupe de travail intersectoriel ont, elles aussi, montré un rôle très actif dans le travail d'information et de sensibilisation, en travaillant efficacement avec les mécanismes et réseaux de média gérés par les agences. Par rapport au mandat précédent au Conseil des droits de l'homme (2014-2016), les informations et les activités du Vietnam au Conseil des droits de l'homme ont été couvertes de manière plus large, plus diversifiée et plus attrayante par les presses nationale et étrangère.



2024 est une année charnière du mandat 2023-2025 du Conseil des droits de l'homme, avec de nombreuses activités clés telles que la présentation et le dialogue sur le rapport national dans le cadre du 4e cycle de l'EPU, la poursuite de la promotion des initiatives et des priorités, en particulier des initiatives sur le changement climatique et les droits de l'homme, en parallèle au travail de mobilisation d’autres pays pour qu’ils continuent à soutenir la candidature vietnamienne au Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028.



Avec une forte détermination, la solidarité et la coordination étroite de l'ensemble du système politique sous l'attention et la direction étroites des dirigeants du Parti et de l'État, le Vietnam continuera certainement à apporter des contributions importantes au Conseil des droits de l'homme, laissant des empreintes en 2024 et au-delà, contribuant à construire une diplomatie vietnamienne solide, complète, moderne et professionnelle, et à développer la diplomatie multilatérale dans l'esprit de la Résolution du 13e Congrès national du Parti et de la directive 25-CT/TW du Secrétariat.-VNA/VI