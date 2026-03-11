Une ambiance animée à l’approche du jour du scrutin dans les zones habitées par les minorités ethniques

Des électeurs issus des minorités ethniques de la commune de Bắc Bình (Lâm Dông) consultent les biographies des candidats avant le jour du scrutin. Photo : VNA

Ces jours-ci, à l’instar des électeurs de toute la province de Lâm Dông, les habitants des zones peuplées de minorités ethniques dans l’est de la province se préparent activement aux élections des députés à l’Assemblée nationale de la 16e législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Dans les communes de Tuy Phong, Liên Huong, Hông Thai ou encore Bac Binh, où vivent de nombreuses communautés Chăm et Raglai, l’atmosphère du grand rendez-vous démocratique du pays se diffuse jusque dans les villages les plus reculés.

Au hameau de Phan Dung, dans la commune de Tuy Phong, les listes électorales ainsi que les biographies des candidats sont affichées dans des lieux accessibles afin de permettre aux habitants de consulter facilement les informations. Ces derniers jours, les cadres locaux et les organisations de masse se rendent régulièrement dans les foyers pour expliquer l’importance de l’élection et rappeler aux habitants de vérifier leur inscription sur les listes électorales avant de participer au vote.

Mang Nhu, un habitant Raglai du hameau de Phan Dung, a indiqué que les villageois attendaient avec enthousiasme le jour du scrutin. Selon lui, participer au vote constitue à la fois un droit et un devoir civique. Les habitants espèrent choisir des représentants compétents et dévoués, capables de prêter attention aux aspirations de la population et de contribuer au développement local.

Le chef du hameau, Mang Hiêu, a précisé que Phan Dung compte 663 électeurs appartenant à la circonscription électorale n°5 de la commune de Tuy Phong. Afin d’aider la population à mieux comprendre l’élection, les autorités locales ont multiplié les activités d’information, notamment par le biais du système de haut-parleurs publics, des groupes Zalo ou des pages en ligne des organisations locales, tout en organisant des rencontres directes avec les habitants.

Selon le Comité populaire communal de Tuy Phong, la commune compte actuellement 6.616 électeurs sur une population totale de 9.751 habitants. Deux bureaux de vote accueillent un grand nombre d’électeurs issus des minorités ethniques, situés dans les hameaux de Phan Dung et de Tuy Tịnh 2. Pour assurer le bon déroulement du scrutin, les autorités ont mobilisé les cadres locaux, les dignitaires religieux et les personnalités influentes afin de sensibiliser la population et de l’encourager à participer activement à la journée électorale.

Trân Di Hâu, vice-président du Comité populaire communal de Tuy Phong, a indiqué que la commune avait mis en place des programmes d’information sur le système de diffusion locale et sur les réseaux sociaux afin de présenter brièvement les candidats. D’ici au jour du scrutin, des panneaux d’information et des affiches seront également installés dans les zones à forte fréquentation, notamment dans les écoles et les marchés, afin d’aider la population à mieux comprendre l’importance de l’élection.

Dans la commune de Bac Binh, où vit une importante communauté Cham, l’ambiance est également très animée à l’approche du scrutin. Comptant plus de 52.000 habitants, dont plus de 36 % sont d’ethnie Cham, la commune accorde une attention particulière aux activités d’information destinées aux populations locales.

Dans les hameaux habités majoritairement par les Cham, les messages diffusés par les haut-parleurs publics sur les élections résonnent quotidiennement. Outre la communication par les médias locaux, les groupes électoraux collaborent étroitement avec les chefs de village, les dignitaires religieux et les personnalités respectées afin de se rendre directement dans les foyers pour expliquer aux habitants la signification du scrutin ainsi que les étapes du vote.

Selon Trân Quôc Tuân, vice-président du Comité populaire communal de Bac Binh, la commune compte 36.405 électeurs appelés à voter pour les députés de l’Assemblée nationale et les membres du Conseil populaire provincial, ainsi que 36.261 électeurs pour l’élection du Conseil populaire communal. Les activités de sensibilisation sont menées sous diverses formes, telles que l’affichage de panneaux et d’affiches, l’organisation de réunions communautaires et les rencontres avec les électeurs.

Pour les habitants Cham, participer aux élections ne consiste pas seulement à exercer un droit civique, mais aussi à exprimer leurs aspirations pour le développement de leur localité. Huynh Cung, un dignitaire religieux Cham du hameau de Binh Tiên, a souligné que grâce aux activités d’information, les habitants ont pris pleinement conscience de la signification du scrutin et se préparent activement à y participer.

Parallèlement, les jeunes volontaires participent activement aux campagnes de sensibilisation, allant de porte en porte pour rappeler la date du scrutin et guider les habitants afin qu’ils accomplissent correctement leur devoir électoral.

Grâce aux préparatifs minutieux des autorités locales et à l’engagement actif de la population, l’ambiance de la journée électorale se propage dans les zones habitées par les minorités ethniques de la province de Lâm Dông, contribuant à renforcer la confiance et l’enthousiasme des électeurs à l’approche de ce grand rendez-vous démocratique du pays. - VNA/VI