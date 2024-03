Une agence française publie un livre photo sur la campagne de Dien Bien Phu

L'Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) a rendu public un livre photo sur la campagne de Dien Bien Phu au Vietnam, comprenant des images inédites, à l'occasion de son 70e anniversaire.

Des photos dans le livre photo sur la campagne de Dien Bien Phu au Vietnam récemment publié par l'ECPAD. Photo: VNA

Le livre de 211 pages contient 162 photos, en couleur et en noir et blanc, reconstituant la campagne historique, du 13 mars au 7 mai 1954, a déclaré Mme Marina Berthier, une employée de l'ECPAD qui a joué un rôle dans la publication du livre, notant que la plupart d'entre elles ont été prises par des photojournalistes de guerre comme Jean Péraud et Daniel Camus, ou par des soldats eux-mêmes.

A cette occasion, l'ECPAD, où sont conservés de nombreux documents et photos liés aux guerres d'Indochine, a ouvert au public le site Internet imagesdefense.gouv.fr, présentant les photos de la campagne de Dien Bien Phu.

L'ECPAD a également participé à la réalisation de deux documentaires sur les guerres d'Indochine, dont des parties sur la campagne de Dien Bien Phu. L'ECPAD conserve jusqu'à 2 500 photos de la campagne prises par des journalistes de guerre, ainsi qu'un certain nombre de documentaires réalisés durant cette période.

La bataille de Diên Biên Phu débuta véritablement le 13 mars 1954 avec l'assaut nocturne sur la position française de Him Lam (Béatrice). Les combats firent rage pendant deux mois. Après 56 jours et nuits de combats, les forces de défense aérienne, l'artillerie et les fantassins ont abattu 62 avions ennemis de toutes sortes, tué ou capturé de nombreux ennemis. Le régiment d'artillerie antiaérien 367 a abattu 52 avions ennemis de neuf types et en a endommagés 117 autres.

Le 7 mai 1954, l'armée et le peuple vietnamiens ont remporté la bataille stratégique décisive de Dien Biên Phu, contribuant à mettre fin à la guerre de résistance contre la colonisation française et marquant un jalon brillant dans l'histoire de la lutte pour la défense du pays du peuple vietnamien. -VNA/VI