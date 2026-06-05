Une « Banque des récits du Vietnam » pour renforcer le rayonnement du pays à l’international

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a récemment publié le Plan de mise en œuvre de la Stratégie de communication et de promotion de l’image du Vietnam à l’étranger pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Parmi les missions prioritaires figure la création d’une « Banque des récits du Vietnam » et l’exploitation de cette ressource sur les plateformes multimédias afin de diffuser largement l’image du pays et de son peuple auprès du public international.

Des chanteurs et chanteuses de chant alterné (Quan ho) interprètent des chants traditionnels et échangent avec le public à bord d’une embarcation. Photo : VNA

Selon les experts, cette banque de récits ne doit pas se limiter à un simple fonds documentaire, mais devenir un système structuré de contenus reflétant la profondeur historique, culturelle et les réalisations du Vietnam. Elle regroupera des histoires sur l’édification et la défense de la nation, la culture, le patrimoine, les festivals, la gastronomie ainsi que les caractéristiques propres à chaque région et localité.

Des agriculteurs et le Vietnam vert devraient occuper une place importante dans la Banque des récits du Vietnam. (Source : thanhnien.vn).





Une attention particulière devrait être accordée aux récits portant sur le Vietnam contemporain. Il s’agit de mettre en lumière un pays en paix, dynamique, innovant, fortement intégré à l’économie mondiale, engagé dans le développement vert et la transformation numérique. Les histoires de cultivateurs s’adaptant au changement climatique, de jeunes entrepreneurs innovants, d’artisans préservant les métiers traditionnels, de scientifiques, d’hommes d’affaires ou encore de la communauté vietnamienne à l’étranger contribueront à dresser un portrait vivant du Vietnam d’aujourd’hui.



Selon le professeur associé et docteur Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, les récits doivent reposer sur l’authenticité, avec de véritables personnages, des contextes réels, des émotions sincères et des données fiables. Au-delà de la mise en valeur des réussites du pays, ils devraient également raconter les efforts déployés pour surmonter les difficultés, préserver les valeurs culturelles et promouvoir un développement durable. L’objectif est de faire apparaître le Vietnam comme une nation tournée vers l’avenir, et non seulement comme un pays riche de son passé historique.



Pour atteindre cet objectif, la banque de récits devra répondre à six critères essentiels : exactitude, attractivité, beauté, authenticité, innovation et capacité de diffusion. Les contenus devront être historiquement rigoureux et factuellement vérifiés, captivants dans leur narration, porteurs de valeurs positives, fidèles à la réalité, innovants dans leur approche et aptes à rayonner dans l’environnement médiatique mondial.



Les spécialistes estiment également que la promotion de l’image nationale doit s’accompagner de la construction d’un système renouvelé de symboles et de messages. Aux côtés d’icônes déjà bien connues telles que l’ao dài, le chapeau conique, le phở, la baie d’Ha Long ou l’ancienne ville de Hôi An, le Vietnam devrait être davantage identifié à travers des valeurs telles que la paix, la créativité, l’innovation, le développement vert, les industries culturelles, les villes créatives et la responsabilité internationale. Des messages comme « Vietnam, nation de paix et de réconciliation », « Vietnam, terre d’innovation et d’opportunités » ou encore « Vietnam, pays du patrimoine vivant » sont considérés comme particulièrement adaptés au contexte actuel.



Concernant la mise en œuvre, la docteure Nguyên Thu Thuy, de l’École des sciences interdisciplinaires et des arts de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, souligne que cette banque devrait être conçue sous une forme multimédia, intégrant photographies, films, infographies, animations, données numériques et produits interactifs. Une telle diversité faciliterait la consultation, l’exploitation et l’utilisation des contenus dans les activités de communication et de promotion.



Par ailleurs, son fonctionnement pourrait être organisé selon différents niveaux d’accès, les représentations diplomatiques bénéficiant notamment d’une utilisation gratuite afin de soutenir leurs activités de promotion de l’image du Vietnam. Les experts recommandent également de renforcer les partenariats public-privé et d’encourager la participation des entreprises à la constitution de cette base de données nationale, afin de mobiliser davantage de ressources et d’accroître le rayonnement du Vietnam sur la scène internationale.- VNA/VI