Un voyage au fil du patrimoine de Hanoï : le train des Cinq Portes officiellement en service

Des visiteurs à bord du train. Photo: baodautu.vn Le 6 septembre, la société BHL, en coopération avec la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam, a officiellement mis en service commercial le "Train du patrimoine culturel des Cinq Portes", proposant une expérience inédite de voyage culturel entre la gare de Hanoï et celle de Tu Son (province de Bac Ninh).

Chaque jour, deux rames, numérotées BHL1/BHL2 et BHL3/BHL4, circuleront depuis la gare de Hanoï et retour, avec deux départs à 8h00 et 13h30. Le trajet passe par les gares de Hanoï, Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên et Tu Son.

Le "Hanoi Train" comprend dix voitures à deux étages, dont cinq décorées selon cinq thèmes inspirés des portes historiques de la capitale : Ô Quan Chuong, Ô Câu Dên, Ô Đông Mac, Ô Câu Giây et Ô Cho Dua. L'aménagement intérieur, alliant mémoire et modernité, met en valeur les strates culturelles de Hanoï, transformant le train en un produit touristique unique qui conjugue nostalgie et confort contemporain.

Les voitures, aux tons sobres et élégants, sont équipées de larges baies vitrées permettant aux passagers de contempler le paysage tout au long du trajet.

Les billets sont disponibles via la hotline 19002695 et seront prochainement intégrés au système de billetterie en ligne. Les tarifs s'élèvent à 550 000 dôngs (siège au premier étage), 650 000 dôngs (deuxième étage) et 750 000 dôngs (voiture VIP). Des réductions sont prévues pour les enfants et les personnes âgées. -VNA/VI