Un Vietnamien remporte le premier prix du concours de détection du cancer du sein par IA

Devançant 2.200 experts en intelligence artificielle (IA) dans le monde, un ingénieur vietnamien vient de remporter le premier prix du concours "Détecter le cancer du sein par la mammographie".

Il s'agit de Nguyen Hong Dang, un expert du Centre Cyberespace Viettel (Viettel Cyberspace).



Ce concours est organisé par la société de radiologie d'Amérique du Nord (RSNA) dans la plus grande communauté mondiale de professionnels de l'IA et de la science des données sur la plateforme Kaggle.



La solution d'IA développée par Nguyen Hong Dang peut reconnaître automatiquement les signes de cancer du sein à partir d'une très petite zone dans une mammographie. Cette solution peut être intégrée dans le diagnostic assisté par ordinateur (systèmes CADx) pour améliorer la précision du diagnostic et du traitement.



Selon le jury, la solution de Nguyen Hong Dang a résolu le déséquilibre des données dans la formation des modèles d'IA.



Dans le fichier de données fourni par le concours, la proportion d'échantillons de cancer malin étiquetés ne représentait qu'environ 2% du nombre total d'échantillons, les 98% d'échantillons restants étaient étiquetés comme bénins ou normaux. Ce déséquilibre des données peut amener l'intelligence artificielle à faire de fausses prédictions.



Nguyen Manh Quy, directeur de Viettel Cyberspace, a partagé : "Nous complétons la solution en un service sur la plate-forme Viettel AI. Les hôpitaux, les organisations médicales et les particuliers peuvent y accéder et les utiliser pour le travail. Cette solution optimisera le temps et les coûts par rapport à l'auto-apprentissage du modèle d'IA."



Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer du sein est le plus répandu dans le monde. Il a été démontré que le dépistage précoce réduit la mortalité jusqu'à 40%, et les outils d'intelligence artificielle ont le potentiel de rendre ce processus plus efficace. -CPV/VNA/VI